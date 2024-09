Baltodano: Ortega y Murillo, los que más pierden al pelearse con Lula y Petro, líderes de izquierda

Equipo de Periodistas

Septiembre 01, 2024 02:03 PM

“Daniel Ortega da vergüenza ajena”, considera la excomandante guerrillera, socióloga y disidente sandinista Mónica Baltodano, tras el rompimiento de las relaciones entre el dictador sandinista y los presidentes Lula Da Silva y Gustavo Petro.

"Las posiciones del régimen dan vergüenza porque al final de cuentas es un nicaragüense, como las posiciones de Rosario, la manera tan grotesca y burda con la que se refieren a todos aquellos que no piensan como ellos o que no siguen exactamente su posiciones y sus intereses”, dijo Baltodano a la periodista Lucía Pineda en el programa 100% Noticias.

Baltodano comentó que las relaciones entre Ortega y Lula, estaban de previo fracturadas “teníamos información que Ortega no aceptó hablar por teléfono con Lula, lo había llamado para transmitirle las preocupaciones del Papa Francisco respecto a la prisión de Monseñor (Rolando) Álvarez, de por sí muestra un talante vergonzoso”, opina Baltodano.

Con respecto a la situación de Venezuela, Baltodano considera que es un recordatorio al mundo de cómo la está pasando Nicaragua.

"Maduro escogió el camino de la represión, 1,700 capturados, amenazas a la oposición, descarado uso de las demás instituciones del Estado como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia”, señala Mónica Baltodano, quien Venezuela sigue la ruta de replicar a Nicaragua.

“Seguimos viviendo bajo la suspensión de las garantías constitucionales sin elecciones libres, con un poder que concentra todos los demás poderes, uso de la fuerza militar para reprimir, asesinar, capturar, la persecución a las iglesias Católica y Evangélica, en fin, el caso de Venezuela ha recordado al mundo que existe un caso dramático brutal que es el caso de Nicaragua en Centroamérica”, indica la ex directora de Popol Na.

Desde su exilio, Mónica tiene sus propias lecturas de las consecuencias del rompimiento de relaciones con Brasil, según ella el dictador de Nicaragua pierde y gana.

"Pierde porque el relato de orteguismo es que forman parte de un proyecto alternativo de izquierda en Nicaragua, donde se inscriben otras izquierdas como Lula, Petro y México, con esto necesitaba mantener relato del complot de la CIA y Del imperialismo norteamericano, discurso con el cuál fue respaldado por la izquierda del foro de San Pablo, le permitió seguir manteniendo el respaldo de algunos partidos comunistas que están congelados en el tiempo, un sector en Chile, pero también en España, entonces ese relato se rompe”, dice la exguerrillera.

Por otro lado, la analista destaca que el férreo respaldo del dictador Ortega a otro dictador como Nicolás Maduro, solo prepara para un escenario similar en la Nicaragua de 2026.

“Se enfrenta con Lula y Petro porque se cura en salud, lo que está haciendo Maduro en Venezuela ya lo hizo Ortega en Nicaragua. Él se apresta a hacer otra farsa en el 2026, es probable que ahí se pueda manifestar la sucesión dinástica, entonces no quiere tener nadie que le pueda hacer crítica, y si Lula y si Petro han criticado el proceso electoral venezolano , lo harán en el futuro con Nicaragua”, dice Baltodano.

La disidente sandinista cree que el rompimiento de relaciones entre Lula y Petro tiene las mismas motivaciones de la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos “prefirió adelantar su salida a esperar que la OEA lograra conseguir los votos necesarios para aplicarle la Carta Democrática”, sostiene Baltodano.

Mónica Baltodano resalta que se ha ampliado la mirada crítica de movimientos de izquierda “hay un sector de la izquierda democrática que le preocupa el tema de los derechos humanos, el respeto a la soberanía popular que se expresa a través de procesos electorales y que le preocupa estas derivas autoritarias y dictatoriales en nombre de el proyecto de izquierda", indicó.

Para Mónica Baltodano hay izquierdas que están participando dentro de las reglas del juego de las democracias liberales “estas democracias no son completas, no son perfectas, claro que no, además la democracia no se agota en los procesos electorales. Puede haber mucha democracia electoral o política, pero no hay democracia económica, la riqueza se sigue concentrando en pocas manos, hay grandes sectores de las sociedades sin trabajo, sin empleo, que tienen que emigrar, entonces esa falta de respuesta de la democracia a las grandes necesidades de la gente”, opinó.

Finalmente Baltodano se refirió al ofrecimiento que hace Daniel Ortega de enviar a combatientes sandinistas a Venezuela.