Encuesta: El 55% de los nicaragüenses no saben quién asumirá el gobierno, en caso de ausencia de Ortega

Equipo de Periodistas

Septiembre 02, 2024 01:30 PM

El 55% de los nicaragüenses no saben quién asumirá la dirección del gobierno, en caso que el dictador Daniel Ortega se viera imposibilitado para gobernar indica la última encuesta realizada por la firma CID Gallup, publicada en Confidencial.

“Si el presidente Ortega se viera por alguna razón imposibilitado para gobernar, ¿quién podría asumir la dirección del gobierno?”, fue la pregunta que realizó la encuestadora a la población, el resultado fue que el 55% no sabe o no respondió, mientras que, el 27% respondió que será Rosario Murillo, el 4.5% Laureano Ortega, el 2.5% Fidel Moreno, el 1.8% Gustavo Porras.

Llama la atención que al seleccionar las respuestas por simpatizantes de partido político, arroja que el 42.8% de los sandinistas no sabe, el 30.3% dice Rosario Murillo, el 14.5% dice otro, el 7.6% Laureano Ortega, el 2.8% Fidel Moreno, y el 2.1% Gustavo Porras.

Ante la pregunta “¿Qué pasaría en el país si Daniel Ortega no pudiera gobernar?”, el 23% de los encuestados respondió que se generarían protestas sociales, 22% dijo que no habría cambios en la forma de gobierno, 22% contestó que habría elecciones con observación internacional, y un 27% no sabe.

FSLN pierde más simpatía

Respecto a la simpatía por el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, la medición arroja que el 80% de los nicaragüeses no tiene partido político preferido, ante un 12% que se declaró del partido rojo y negro.

Ante la pregunta: “¿Cuál es su partido político preferido?”, el 80% de los encuestados respondió que ninguno, el mismo porcentaje que se registró en la última encuesta realizada en mayo del año 2023.

Solamente el 12% contestó que el Frente Sandinista y el 8% dijo otros partidos.

De acuerdo a las últimas encuestas realizadas por CID Gallup, la simpatía por el FSLN cayó del 54%, en 2016, al 23% en 2019.

En 2021, cayó a un 8% y desde hace un año se mantiene entre el 11 y el 12%.

Por otro lado, el 55% de los encuestados está en desacuerdo con la confiscación de propiedades y solo el 16% las aprueba.

En el caso del despojo de la nacionalidad nicaragüense, el 50% está en desacuerdo y solamente el 21% están de acuerdo.

Sobre los destierros o expulsiones del país, el 47% está en desacuerdo y 21% los respalda. El 48% desaprueba la negación de ingreso al país para los nicaragüenses y el 25% la respalda.

En cuanto a los encarcelamientos, el 45% está en desacuerdo, y solo 27% los respalda.

La encuesta de CID Gallup, es auspiciada por la Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano (FSL), fue realizada en Nicaragua entre el 3 y el 28 de mayo de este 2024, en la que se entrevistaron a 1215 ciudadanos de todo el país, mayores de 16 años y con teléfonos celulares activos, distribuidos en Managua el 26.9% y el 73.1% en el resto del país.

La encuesta tiene un margen de error de + −2.5% y un nivel de confianza del 95%.