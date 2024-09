Ortega elimina secretaría de cambio climático de la presidencia, funciones pasan al Marena

Equipo de Periodistas

Septiembre 04, 2024 10:20 AM

El régimen de Daniel Ortega eliminó la Secretaría de Cambio Climático de la Presidencia de la República, la cual pasará al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), indica el decreto presidencial No. 12-2024, publicado en La Gaceta, Diario Oficial.

En el decreto, Ortega autoriza el traslado de funciones de la secretaría de Cambio Climático de la presidencia al Marena.

“Artículo 1. Sucesión y Denominación. Las Funciones y atribuciones de la Secretaría de Cambio Climático de la Presidencia de la República serán asumidas por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales de acuerdo a lo ya establecido en la Ley No. 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, texto consolidado publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 217 del 29 de noviembre de 2023”, indica el documento.

De acuerdo al decreto, el Marena es sucesor sin solución de continuidad de la Secretaría de Cambio Climático de la Presidencia de la República. Por consiguiente, en todo el ordenamiento jurídico nicaragüense donde se lea: "Secretaría de Cambio Climático de la Presidencia de la República" , deberá leerse: "Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales".

En el artículo 2 se ordena la derogación de las funciones de la Secretaría de Cambio Climático de la Presidencia de la República, contenidas en el artículo 2 del Decreto Presidencial No. 06-2021, Decreto de Reformas al Decreto No. 111-2007, Reglamento de La Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 84 del 10 de mayo de 2021.

También se deroga el numeral 3.2 del artículo 4, y el numeral 3.2 del artículo 6 del Decreto No. /1-98, Reglamento a la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, Texto Consolidado Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 170 del 21 de septiembre de 2023.

De igual forma, se derogó el decreto presidencial No. 15-2021, Decreto de Creación del Sistema Nacional de Gestión del Cambio Climático y Establecimiento de los Principios y Lineamientos de la Política Nacional de Cambio Climático, texto consolidado publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 217 del 29 de noviembre de 2023.

Nombramiento en Marena

Al mismo tiempo, Daniel Ortega nombró a Javier Antonio Gutiérrez Ramírez como Viceministro para Cambio Climático del Marena.

El acuerdo presidencial No. 158-2024 establece que “Artículo 1. Nómbrese al Compañero Javier Antonio Gutiérrez Ramírez como Viceministro para Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales”.

Con la publicación del acuerdo en La Gaceta, la Asamblea Nacional deberá ratificar dicho nombramiento.