La cárcel fue un "martirio" y un "sufrimiento", dicen presos nicaragüenses en Guatemala

"La cárcel fue un martirio", expresó en Ciudad de Guatemala uno de los 135 presos que salieron de Nicaragua este jueves y pide no olvidar a quienes todavía están encarcelados. "Le pedimos a la población nicaragüense que siempre los sigan apoyando", afirmó

Equipo de Periodistas

Septiembre 06, 2024 07:43 AM

La cárcel en Nicaragua fue un "martirio" y un "sufrimiento", según aseguraron este jueves dos de los 135 presos políticos acogidos por Guatemala bajo el respaldo de Estados Unidos.



"La cárcel fue un martirio", puntualizó para EFE en Ciudad de Guatemala uno de los 135 presos que salieron de Nicaragua este jueves, Jeffrey José Ortega Orozco.

"Para una persona que está ahí, se sufre a diario", expresó, al recordar que eran torturados de manera sicológica por los guardias penitenciarios.

De igual forma, otro de los nicaragüenses que recobraron su libertad, Sergio Mena Amador, también expresó su satisfacción por salir de la cárcel.



"Ha sido algo duro para nosotros. Tengo de estar allá preso 30 meses", contó Mena Amador a EFE este jueves por la noche.





"Todavía hay personas que quedaron (como presos políticos). Le pedimos a la población nicaragüense que siempre los sigan apoyando", añadió.



Los nicaragüenses arribaron por la vía aérea este jueves de madrugada a Guatemala, de manera sorpresiva, después de varios meses de negociación entre Estados Unidos y el Gobierno de Nicaragua.



El subsecretario de Estado adjunto para América Central en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Eric Jacobstein, confirmó la buena salud de los refugiados, a la espera de revisiones médicas, durante una rueda de prensa en la tarde de este jueves en el Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco.



Por el momento, las autoridades estadounidenses y guatemaltecas han indicado que no se divulgará el listado de los 135 presos políticos acogidos por el país centroamericano, debido a restricciones legales y de seguridad.



Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco, Carlos Martínez, aseveró que en el listado hay líderes "religiosos, académicos, de organizaciones no gubernamentales, políticos, defensores y protectores de los derechos humanos".



La única confirmación al respecto es que en el listado se encuentran 13 integrantes de la organización Mountain Gateway, aunque ya han sido confirmados otros nombres como los de Ortega Orozco y Mena Amador.



"Este es el resultado de meses de presión pública y privada por parte de Estados Unidos para que Ortega-Murillo (presidente y vicepresidenta de Nicaragua) liberen a las personas detenidas injustamente", había apuntado Jacobstein anteriormente durante este jueves en una llamada telefónica.



De hecho, aseguró, "el régimen nicaragüense no obtuvo nada" a cambio por la liberación de los 135 presos que fueron trasladados a Guatemala, sino que fue "una acción unilateral" del Gobierno nicaragüense.



Al menos 151 opositores y críticos del Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua se encontraban en las cárceles del país, según denunció el pasado 6 de agosto el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Los 135 presos políticos liberados estarán en Guatemala durante los próximos 90 días previo a definir su destino final en el exilio, incluida la posibilidad de radicarse en Estados Unidos. EFE