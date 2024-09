Sistema penitenciario La Esperanza instaló cámaras de vigilancia en celdas de presas políticas, denuncian excarceladas

Equipo de Periodistas

Septiembre 06, 2024 04:20 PM

Las excarceladas políticas nicaragüenses desterradas a Guatemala, Joseling Mayela Campos, Adela Espinoza y Gabriela Morales, narraron en 100%Noticias sus experiencias en el Sistema Penitenciario "La Esperanza" y agradecieron a Dios por estar en libertad.

En una entrevista a Lucia Pineda Ubau de 100%Noticias, Adela Espinoza, comunicadora social y desterrada política, relató que fue detenida el 19 de agosto a las 9:00 am por agentes de la Policía Nacional.

“Es un impacto ver a todos los policías que llegan con armas y te esposan como un delincuente (...) tiraron mi puerta, me esposaron y me sacaron descalza de mi casa no me dio ni siquiera tiempo de ponerme algo nada, me llevaron al Distrito III en donde fuimos interrogadas cuatro días sin parar, día y noche, solo me daban una hora para el descanso y posterior a esos cuatro días me llevaron al penitenciario de mujeres”, narró.

En el caso de la excarcelada política Mayela Campos explicó que su detención fue agresiva “me detuvieron el 21 de agosto en horas de la tarde con violencia, a la persona que estaba conmigo lo golpearon no solo en casa sino también en el Distrito 3 a mí me metieron un manotazo fue algo bastante difícil, ha sido un proceso bastante duro de procesar, de vivir una situación en la que realmente nunca ninguna nos imaginamos porque ninguna de nosotras hemos sido delincuentes, no hemos delinquido”.

Cámaras de vigilancia en las celdas

Entre las violaciones a derechos humanos que sufrieron en la cárcel de mujeres, las prisioneras aseguran que el sistema penitenciario instaló cámaras de vigilancia en las celdas.

“Una violación a nuestra privacidad, nos pusieron cámaras dentro de la celdas, la encargada del sistema penitenciario dice que las cámaras no llegaban a los baños, pero eso yo lo dudo, lamentable, súper vergonzoso para nosotras tener estas cámaras porque estoy segura de que esas cámaras llegaban al baño en lo más privado cada vez que nosotros nos bañamos, eso sí es una violación ante los derechos de nosotras”, denunció la excarcelada Gabriela Morales.

LEER MÁS: Impresionantes imágenes de los presos políticos liberados en Nicaragua y que fueron desterrados a Guatemala

Mientras que Campos denunció tratos crueles y degradantes, principalmente para las presas políticas que no reciben visitas familiares.

“Estas personas les proporcionan lo básico tienen que estar pasando más de una semana diciendo me acabó el papel higiénico, e insistiendo y siempre te ofenden y te dicen con palabras que joden dejen de joder, no les dan lo básico avena, azúcar, todas esas cosas que realmente uno necesita”.

Asegura que una rea política identificada como Lesbia, suplicaba por un vaso de agua y nadie podía ayudarla porque la solidaridad es castigada.

“Doña Lesbia, una persona de la tercera edad pasó mucho tiempo sin que le dieran un vaso de agua, pedía agua porque a veces se va el agua y no le quisieron dar un vaso de agua”.

Agrega “nosotras realmente a veces hacíamos cosas como tratar de darle cosas, pero era imposible porque se nos castigaba, se nos amenazaba y ahora nos preocupa también que todas estas personas que quedaron son personas que aún no han visto a su familia, son personas que aún no reciben paquetería, sus familias no saben que están ahí”.

LEER MÁS: La cárcel fue un "martirio" y un "sufrimiento", dicen presos nicaragüenses en Guatemala

Adela Espinoza denunció que las reas comunes también eran castigadas si llegaban a tener contacto con las prisioneras políticas “se les castigaba si ellas querían tener algún contacto con nosotras antes de poner las cámaras, ella hacían todo lo posible por hablarnos, pero obviamente la filtración de información es algo que no se puede, las reas comunes tienen bastante simpatía por las reas política aunque hay muchas que también son partidarias del gobierno”.

Exigen de libertad del resto de presas políticas

También denunciaron que en La Esperanza hay más prisioneras políticas, según la expresa política Mayela Campo, hay mujeres que no están en la lista oficial de presos políticos.

“No sabíamos la cantidad de presos políticos, pero al llegar ahí nos dimos cuenta que habían muchísimas mujeres, conocimos a Evelyn, una mujer muy fuerte, lamentablemente regresó, no quiso subir al avión, pero esa mujer nos llenó de mucha fortaleza, a cada momento”.

Añade que “la situación fue súper triste éramos muchas mujeres y lamentablemente se quedaron muchísimas mujeres allá que no están contempladas en la lista oficial, pero si nosotras tenemos conocimiento que en nuestro pabellón solamente se quedaron siete mujeres y en otro pabellón teníamos conocimiento que habían más mujeres”.

Resaltan que las prisioneras políticas que quedaron son mujeres de la tercera edad con enfermedades crónicas “las mujeres que están allá son mujeres adultas mayores con enfermedades crónicas, es un peso súper grande para nosotras tres que las conocíamos porque esas mujeres están enfermas y tiene un nivel de depresión y al enterarse que nos sacaron a nosotras debe de estar muy triste”.

Al recordar a la diputada del partido Yatama, Nancy Enríquez, Campos dijo “nos duele doña Nancy, nos duele mucho porque nos hemos unido mucho en oración y nos duele mucho doña Nancy, o sea, no duelen todas, pero no duele ella mucho. Nos hubiera encantado que todas estuviéramos aquí”.

“No nos van a silenciar”

Ahora desterradas pero en libertad, estas tres excarceladas aseguran que seguirán elevando su voz para denunciar las violaciones de derechos humanos que comete el régimen sandinista con las voces disidentes.

“Ellos no quieren silenciar, nos quieren callar, pero reafirmamos nuestra convicción, nuestros ideales y seremos las voces de todas las mujeres que se quedaron, seguiremos con un espíritu firme, vamos a seguir luchando, vamos a seguir este teniendo mucho amor hacia nuestra patria porque nos sacaron de la manera más terrible de nuestra Nicaragua, pero siempre vamos a estar con este amor y sabemos que en algún momento vamos a regresar a nuestra a nuestra tierra que nos vio crecer”, expresó Gabriela Morales.

Campos dijo que no guardará silencio y seguirá demandando la libertad de todas las prisioneras “no sé qué vamos a hacer, qué podemos hacer para seguir ayudándolas. Aquí está mi voz porque no voy a guardar silencio respecto a esto”.

Estas jóvenes estuvieron 12 meses y medio en la cárcel de Mujeres La Esperanza.

La liberación de los “presos políticos” nicaragüenses fue anunciada el martes por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien agregó que ahora podrán hacer trámites para reasentarse en Estados Unidos o en otro lugar.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato como presidente, con sus principales contendientes en prisión.