Tiktoker Tropi Gamer: "Me encarcelaron por defender a Sheynnis Palacios y no me arrepiento"

Equipo de Periodistas

Septiembre 07, 2024 03:21 PM

El popular tiktoker nicaragüense Cristóbal Geovanni López, conocido como "Tropi Gamer", compartió su testimonio sobre los nueve meses y medio que pasó como preso político en Nicaragua. López conoció la dureza de la celda de máxima seguridad conocida como "La 300" en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo en Tipitapa, Managua.

24 horas después de su liberación y destierro, López recuerda que fue detenido el 22 de noviembre de 2023 cuando se dirigía a comprar un regalo de cumpleaños para su madre. Un operativo compuesto por 16 policías vestidos de civil lo interceptó y lo arrestó a punta de pistola, trasladándolo a la estación policial número 3, así lo relató la plataforma de noticias Realidades.

López relata que, tras varios interrogatorios, fue acusado de apoyar a Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, a quien defendió públicamente a través de sus redes sociales. “Ahí me di cuenta de que era un preso político, aquello que solo había visto a través de los medios de comunicación ”, confesó López.

Durante su encarcelamiento, López pasó ocho días en la galería 16 del sistema penitenciario antes de ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad conocida como "La 300", donde vivió un régimen de aislamiento extremo.

Explicó que, aunque no sufrió tortura física, la tortura psicológica fue constante, afectando gravemente su salud mental.

“El hecho de estar en una celda de tres metros por dos, sin poder caminar, con temperaturas de 35 grados, te lleva al borde. Te lo digo sinceramente, yo creo que por las oraciones de mi madre no me suicidé. No tomé decisiones drásticas en contra de mi persona, llegué a pensarlo muchísimas veces”.

El joven tiktoker también habló sobre su participación en una huelga de hambre junto a otros presos políticos, quienes reclamaban su libertad o mejores condiciones de encarcelamiento. Sin embargo, a pesar de las difíciles circunstancias, López mantuvo su fe y su convicción de luchar por la justicia.

"Hay un montón de emociones encontradas sobre mi en las redes, unos me atacan de sandinista, otros me tachan de azul y blanco, yo les voy a decir algo a ustedes que me están viendo en las redes sociales, por favor que se pongan de acuerdo”, indicó el Tropi.

Agregó que “por el frente sandinista un sector me considera un traidor, un desertor pero yo nunca fui militante, yo apoyaba algunas de sus actividades y habían cosas que me gustaban, pero otra cosa es que justifique las injusticias, si vos hacés algo bueno te lo voy a decir, pero si haces algo malo también te lo voy a decir”, dijo el creador de contenido.

En su mensaje final, López expresó gratitud por haber recuperado su libertad y envió palabras de ánimo a los nicaragüenses, tanto dentro como fuera del país. “No es un delito apoyar a alguien que no sigue un partido político. En ninguna parte del mundo es un delito tener otra tendencia política o expresarse en contra de una doctrina”, afirmó, reiterando su compromiso con la libertad y los derechos humanos.

Finalmente, Tropi Gamer envió un mensaje a Shynnis Palacios, Miss Universo 2023 "no me arrepiento de haberte apoyado, me encarcelaron por apoyarte por defenderte de las ofensas de los sandinistas, no me arrepiento, nunca tuve miedo de ir a la cárcel por defenderte y desgraciadamente ya no te pude decir felicidades por tu por tu corona en el certamen Miss Universo , 10 meses después te lo estoy diciendo, aquí tenés un amigo. un fans más, un seguidor tuyo más", dijo a Sheynnis Palacios.

Mientras a Daniel Ortega y Rosario Murillo, les dijo “todo queda en manos de Dios, muchísimas gracias, Dios me los bendiga, que Dios sea el que tenga la última palabra con todos los miembros del Frente Sandinista, que no sea yo el que juzgue, el que recrimine, estoy sin sentimientos de venganza, pero siempre tomen en cuenta de que la Palabra de Dios dice quien siembra iniquidad, iniquidad cosecharás”.

Aunque no tiene claro cuándo volverá a las redes sociales, Geovanni asegura que su prioridad en estos momentos es reunirse con su familia y reconstruir su vida con su familia.