Familiares de excarcelados políticos del grupo de 135 podrán ser admitidos con refugio en EEUU

Equipo de Periodistas

Septiembre 09, 2024 03:26 PM

Eric Jacobstein, Subsecretario de Estado Adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, en conferencia de prensa en relación a la reciente liberación de presos políticos de Nicaragua, reiteró que los familiares de los 135 excarcelados desterrados en Guatemala, podrán optar a "vías legales" para la reunificación familiar, si optan por reasentarse en Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos ofreció un “procedimiento acelerado de refugio” para ellos y la posibilidad de refugio para sus familiares.

Jacobstein aseguró que "con respecto a ese grupo actual, durante el último año y medio, nuestro prosperidad de procesar a personas refugiadas en el marco del programa de Estados Unidos de admisión de refugiados, así como de evaluar a las personas para identificar necesidades de protección y asistencia, se expandió en Guatemala. Así que, sí las personas van a tener la oportunidad de postularse a este programa de Estados Unidos de admisión de refugiados, tanto como van a tener la oportunidad de buscar otras vías legales".

El Subsecretario indicó que los oficiales de Guatemala y Estados unidos conversan con los excarcelados para explicarles y "entiendan las opciones que tienen en cuanto a las vías legales y claramente tienen esta opción para postular dentro del marco del programa de admisión de refugiados de Estados Unidos".

Los excarcelados, los que deseen, podrán quedarse en Guatemala refugiados y también tienen la opción de otros países de destino. Se conoce que seis excarcelados expresaron su deseo de asentarse en Guatemala con sus familiares. Todavía no se tiene un número de quienes optarán por el reasentamiento o la movilidad segura en Estados Unidos, que es el destino más atractivo.

La movilidad segura que se aplica en varios países para refugiados nicaragüenses, ofrece techo por casi 4 meses, alimentación, clases de inglés y un empleo, que es buscado por las agencias de reasentamientos. La persona ya llega a Estados Unidos como asilado político y en un año puede obtener la residencia y en cinco la ciudadanía. Este programa, que ha beneficiado a miles de nicaragüenses refugiados en Costa Rica, beneficia a los núcleos familiares o persona sola.

Ortega no pidió ninguna concesión

El funcionario estadounidense reiteró nuevamente que el gobierno norteamericano no dio nada a cambio al régimen en Nicaragua para la liberación de los presos. No quiso ahondar en las conversaciones "diplomáticas" que sostuvieron. "No hubo concesión a Nicaragua. Las autoridades en Nicaragua tomaron la decisión, no hubo nada de concesiones", expresó Jacobstein.

Indicó que fue una decisión unilateral de Ortega de excarcelar a los presos por la presión que ejerce el gobierno estadounidense al régimen. Presión que realizan tanto públicamente como en privado.