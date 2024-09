Renuncia por “trámites de jubilación” viceministra de energía y minas de Nicaragua, Estela María Martínez

Equipo de Periodistas

Septiembre 10, 2024 10:10 AM

El régimen de Daniel Ortega aceptó la renuncia por “trámites de jubilación” de la viceministra del Ministerio de Energía y Minas, Estela María Martínez, quien será sustituida por Santiago Hernán Bermúdez Tapia, indica un acuerdo presidencial divulgado en La Gaceta, Diario Oficial.

“Artículo 1. Se acepta la renuncia por trámites de jubilación de la Compañera Estela María Martínez Cerrato, en el cargo de Viceministra del Ministerio de Energía y Minas, establece el Acuerdo Presidencial No. 163-2024.

En consecuencia, se instruyó dejar sin efecto su nombramiento contenido en el Acuerdo Presidencial No. 192-2021, de fecha 17 de noviembre del 2021.

Al mismo tiempo, el régimen sandinista nombró a Santiago Hernán Bermúdez Tapia, en el cargo de Viceministro de esta cartera a través del Acuerdo Presidencial No. 164-2024.

Según el documento, en sus competencias está la firma de todos los documentos relacionados a la rectoría y normación de los sectores eléctrico, hidrocarburo y minero competencia del Ministerio de Energía y Minas; así como todos los documentos necesarios para la correcta administración y funcionamiento del Ministerio.

LEER MÁS: Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua expropia 150 manzanas de tierras para construir planta eléctrica

Además, deberá estar informado sobre los desembolsos de fondos nacionales y extranjeros, y los derivados de la suscripción, ejecución, evaluación y cierre de contratos de préstamos, donaciones y otros mecanismos de cooperación financiera y técnica internacional, previo cumplimiento de los procedimientos y normas que correspondan.

Cambios en composición Enel y Enatrel

Tras la renuncia de Estela María Martínez, Ortega inmediatamente ordenó el cambio de las juntas directivas en Enel y Enatrel.

En el caso de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, ENATREL, la junta directiva está integrada por Horacio Antonio Guerra Wheelock, Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine, Elí Esaú Roque Rocha y Ervin Enrique Barreda Rodriguez.

“Articulo 1. En atención a lo establecido en el artículo 6 de la Ley No. 583, Ley Creadora de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, ENATREL, cuyo texto consolidado fue publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 217 del 29 de noviembre del 2023 conforme la Ley No. 1166, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia del Sector Energético y Minero; desígnese a los miembros integrantes de la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, ENATREL”, indica Acuerdo Presidencial No. 165-2024.

Mientras tanto, la Junta Directiva de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), estará integrada por Santiago Hernán Bermúdez Tapia, representante del Ministerio de Energía y Minas, en calidad de Presidente; Marlon Antonio Navarrete Mena, representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en calidad de Vicepresidente.

SEGUIR LEYENDO: Régimen en Nicaragua cancela cuatro concesiones mineras y aprueba otra a empresa china

También están Ernesto Martínez Tiffer, representante de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, en calidad de Secretario; Erwin Vicente Ramírez Colindres, representante del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, en calidad de Miembro y Horacio Antonio Guerra Wheelock, representante del Sector de la Industria Eléctrica, en calidad de Miembro.

Cambio de representatividad en Disnorte y Dissur

Asimismo, el nuevo viceministro Santiago Hernán Bermúdez Tapia también representará las acciones del Estado de Nicaragua ante la empresa distribuidora de energía Disnorte-Dissur.

“Artículo 1. Otórguese la representación de las acciones de capital propiedad del Estado de Nicaragua por ministerio de la Ley No. 1056, Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de la Energía Eléctrica a la Población Nicaragüense, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 237 del 22 de diciembre de 2020, en las entidades Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (DISNORTE) y Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A (DISSUR), al Compañero Santiago Hernán Bermúdez Tapia y al Compañero Horacio Antonio Guerra Wheelock, con todas las facultades necesarias para participar de forma individual y/o conjunta en Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, con plenos derechos”, indica Acuerdo Presidencial No. 167-2024.

Resaltan que la certificación de este acuerdo acreditará la representación de Santiago Hernán Bermúdez Tapia y Horacio Antonio Guerra Wheelock para actuar de conformidad con el contenido del Artículo 1 del presente instrumento.