Hablan nicaragüenses despojados de su nacionalidad y bienes

Septiembre 10, 2024 11:22 AM

Los 135 nicaragüenses excarcelados y desterrados en Guatemala han recibido con profundo dolor y tristeza la noticia de la revocación de su nacionalidad, impuesta por el régimen de Daniel Ortega apenas cinco días después de su liberación.

“Nos sentimos tristes porque nosotros ya venimos golpeados”, confesó a 100%Noticias Pedro Gutiérrez, uno de los afectados.

El excarcelado político expresó que, si bien esperaba esta medida, el impacto ha sido devastador, sumándose a las múltiples aflicciones físicas y psicológicas sufridas por su injusto encarcelamiento.

La Corte Suprema justificó esta decisión en un comunicado alegando la defensa de la soberanía nacional y la búsqueda de justicia para las víctimas. Sin embargo, los exiliados, como Cristóbal Giovanni López “Tropi Gamer”, denuncian que esta medida no es más que un pretexto para despojarlos de sus bienes, una práctica habitual del régimen.

“El régimen se caracteriza por robar los bienes de los presos políticos”, afirmó López a 100%Noticias, quien cuestionó la legitimidad de las acusaciones en su contra y denunció que las verdaderas víctimas son los nicaragüenses, oprimidos por la dictadura Ortega-Murillo.

“No me sorprende cuando me echaron preso ya miraba venir el avión y cuando venía en el avión ya veía venir el robo de nuestros bienes porque no es confiscación es el robo. Ya lo mirábamos venir no es ninguna sorpresa”, puntualizó.

Por su parte, la también excarcelada política Olesia Muñoz aseguró a 100%Noticias que las leyes inventadas por el régimen sandinista para despojarla de su nacionalidad no pueden negar que “mi ombligo lo dejé en Niquinomo, Nicaragua, y eso nadie lo puede borrar”, aunque acepta que mientras Ortega y Murillo estén en el poder “no tenemos nacionalidad”.

“Aquí, en Guatemala, donde hoy nos tienen, somos nicaragüenses, eso nadie nos lo puede quitar porque Dios quiso que naciéramos en Nicaragua”, reiteró.

Henry Blass, miembro de Alianza Universitaria Nicaragüense, coincidió en que esta medida no lo sorprende. “Se nos había hecho raro que no se habían referido hacia nosotros hasta el día de hoy”, afirmó Blass a 100%Noticias.

Por ahora, el deseo de Blass es reasentarse en Estados Unidos, pero está a la espera de la autorización de las autoridades estadounidenses. “Estamos esperando el proceso que se está realizando por acá para así llevarlo de manera ordenada y sin problema alguno”, dijo.

El anuncio del despojo de la nacionalidad de 135 nicaragüense ocurre este martes, mismo día en que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentan demoledor informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Concluyendo que el país se encuentra en una grave crisis institucional, caracterizada por la ausencia total de independencia judicial y donde Daniel Ortega y Rosario Murillo han consolidado un régimen autoritario que socava los derechos fundamentales de la ciudadanía.