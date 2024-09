Pareja de excarcelados políticos denuncian homofobia en cárceles de Nicaragua

Equipo de Periodistas

Septiembre 11, 2024 04:30 PM

Rubén Ismael Ney y Elvis Josué Sirias, son dos de los 135 excarcelados políticos nicaragüenses desterrados en Guatemala por el régimen de Daniel Ortega. En entrevista con 100% Noticias los jóvenes contaron las violaciones a los derechos humanos del cual fueron víctimas durante su cautiverio.

Rubén y Elvis son pareja y compartieron desgarradores testimonios sobre su encarcelamiento en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como "La Modelo", ubicado en el municipio de Tipitapa del departamento de Managua. Ambos fueron arrestados, el 28 de diciembre de 2023, por instalar papeletas en su barrio exigiendo libertad para Monseñor Rolando Álvarez y una Navidad sin presos políticos, un acto que les costó su libertad.

Acusaciones fabricadas y homofobia

Elvis Sirias relató cómo las autoridades lo acusaron de crímenes comunes con el objetivo de desprestigiarlo.

"Nos acusaron de crímenes comunes, no por delitos de menoscabo. Yo recuerdo que me acusó el investigador, de delitos cibernéticos de la estación 3, Javier Alberto Corea, de distribución de pornografía infantil y trata de personas", señaló.

Elvis, que es parte de la comunidad LGBTQ+, afirmó que estas acusaciones estaban cargadas de homofobia. "Por mi preferencia sexual en Nicaragua hay demasiada homofobia por parte de la Policía Nacional", dijo Elvis, añadiendo que fue acusado de un crimen "realmente atrevido y vulgar hacia los homosexuales".

Rubén denunció que lo acusaron de falsos delitos. "A mí me atribuyeron el delito de robo con intimidación y fui detenido en mi casa de habitación", explicó, refiriéndose a lo imputado por las autoridades durante su proceso judicial.

Además, expresó su temor por la seguridad de su madre: "Mi mamá era parte del programa Usura Cero y le confiscaron sus documentos, temo por ella porque estoy yo aquí exiliado".

Condiciones infrahumanas en prisión

Ambos, excarcelados políticos, denunciaron las precarias condiciones en las que vivían dentro de "La Modelo".

"La comida era pésima, el agua, al punto de que me dio una infección en la garganta y casi me muero. No tenía atención médica", comentó Elvis, añadiendo que tanto presos comunes como políticos sufrían la misma violencia y maltrato. Relató que la directora del sistema penitenciario de Bluefields, Yaritza, estaba al tanto de los abusos, y que tanto él como Rubén fueron víctimas de discriminación debido a su relación de pareja.

Elvis recordó con indignación cómo los rasuraron por su orientación sexual: "Nos llegaron a rasurar, a dejarnos pelones, yo siendo de la diversidad, ellos no tenían por qué hacer eso". A esto se sumaban las humillaciones y malos tratos diarios. "Nos negaron el derecho de asearnos como humanos de manera adecuada y fue un tormento", explicó Rubén.

Un intento de mantener la esperanza

A pesar de las adversidades, Elvis se aferró a la esperanza de que algún día serían liberados. "Siempre yo le decía a mi pareja que íbamos a ver la luz al final del túnel", comentó. Sin embargo, Rubén confesó que en un momento estuvo al borde del suicidio: "Había una cuerda y yo la miraba con ojos de suicidio... creía que no iba a salir de allí". Agradeció a Elvis por haberle dado fuerzas para sobrevivir ese tiempo en prisión.

Ambos hombres sufrieron las secuelas psicológicas de la cárcel, especialmente la incertidumbre de no saber si sus familias estaban bien. "Si le llega a pasar algo a nuestros familiares que quedaron en Nicaragua, ellos tendrán la culpa", sentenció Elvis, refiriéndose a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El relato de Rubén y Elvis revela las profundas violaciones a los derechos humanos que enfrentan los presos políticos en Nicaragua, así como la brutalidad del régimen de Ortega hacia cualquier forma de disidencia.