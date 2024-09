Wálmaro Gutiérrez arremete contra periodistas independientes y opositores por denunciar leyes represivas de dictadura

Equipo de Periodistas

Septiembre 12, 2024 01:00 PM

El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la comisión de producción, economía y presupuesto de la Asamblea Nacional, cargó contra periodistas independientes y opositores por denunciar leyes represivas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

Previo a la aprobación de la reforma a la Ley 735, "Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados", Gutiérrez dijo que se está cerrando un ciclo de transformación con reformas y adecuación de la legislación nacional.

“Nuestro país continúa siendo un muro de contención frente a la narcoactividad, el blanqueo de capitales, el crimen organizado, financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva, entre otras conductas que harían de cualquier país del mundo un Estado fallido”, expresó.

Según el diputado sandinista, la reforma da mayor transparencia a la figura del “decomiso” porque ahora deja claro que esos recursos no se distribuyen a las diferentes instituciones que participan en el enfrentamiento al crimen organizado, sino que dice que todos estos recursos terminarán siendo depositados a favor del Estado de la República de Nicaragua.

“Se va a hacer una distribución clara, efectiva, transparente de cómo se van administrar y a otorgar a las diferentes instituciones estos recursos, qué más señal de transparencia que esa medida. por otro lado también se establece que la subasta se hace de la captura a la narcoactividad y al crimen organizado (....) esos bienes también pasan al tesoro de la República no queda en manos de una institución”.

Gutiérrez que defendió la aprobación del paquete de reformas, acusó a los medios de comunicación independientes por supuestamente “desinformar”.

“Se va a querer malinterpretar. Y les quiero salir al paso”, dijo Gutiérrez

Agrega “Y es que ya se ha estado hablando en algunos medios de desinformación que a través de esta ley se le va a poder ya ni siquiera decomisar se le van a confiscar, bienes a cualquiera. Siempre dentro de esa campaña sucia, vil y desinformante”.

Para el legislador, la ley queja claro que el decomiso es la privación con carácter definitivo de dinero, bienes o activos incluyendo los activos virtuales por decisión judicial competente.

“No son autoridades como el Ministerio Público o la Policía Nacional quienes toman esa decisión es el judicial competente y dentro de esta ley se crea una figura que se llama decomiso sin condena. A través de esta medida se ha querido manipular diciendo que se le pueden arrebatar, bienes a cualquier persona sin sentencia judicial. Absolutamente falso, manipulador”, continuó.

Según Gutiérrez, el decomiso sin condena, sólo procede en casos muy concretos y específicos.

“El autor del delito que sea de identidad desconocida, el imputado, investigado o procesado este rebelde o prófugo o sea no esté en las manos de la Administración de Justicia o sufre una enfermedad grave o que haya fallecido o que haya perdido temporal o definitivamente su facultades o capacidades mentales son los únicos casos en los cuales podría operar un decomiso sin condena”.

Resaltó que estas medidas tienen como interés único y fundamental combatir a la narcoactividad y crimen organizado en todas sus manifestaciones.

“Ninguna de estas medidas está enfocada a afectar a esa gran mayoría de ciudadanos, honestos, trabajadores y decentes que viven y desarrollan nuestro hermoso país”.

Gutiérrez acusó a los medios de comunicación de ser financiados por el “crimen organizado y la narcoactividad”.

“No permitan que esos desinformadores profesionales a los cuales estoy bastante, seguro que a ellos si los está financiando el crimen organizado y la narcoactividad a ellos sí, porque les ha estado doliendo todas estas reformas, ya no permitan que esos desinformadores los hagan caer en mentiras, como que aquí se le están queriendo poner impuestos o comisiones a las remesas familiares o que aquí se está persiguiendo y se está criminalizando el uso de las redes sociales”.

Añade “Aquí lo que se está aplicando son sanciones a quienes hagan un uso con carácter criminal o delictivo de las redes sociales, pero las redes sociales son de uso público y usted puede utilizar las redes sociales con la debida responsabilidad, usted no puede incitar al odio a través de las redes sociales, usted no puede llamar a cometer crímenes a través de las redes sociales, usted no le puede estar levantando calumnias, infundios o lastimando la moral o la honra ciudadana y ciudadanos decentes a través de las redes sociales”.