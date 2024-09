Stedman Fagoth: Ortega y Murillo no saben de invasión de colonos en tierras de indígenas, acusa a autoridades locales

Equipo de Periodistas

Septiembre 14, 2024 12:08 PM

El exdiputado Stedman Fagoth Müller, ratificado por el dictador Daniel Ortega como Asesor para Políticas hacia Pueblos Originarios a mediados del mes de agosto, denunció el despale de territorios indígenas y el tráfico de tierras en la Costa Caribe de Nicaragua.

"Algunos territorios ya los han desertizado, las fotografías aéreas hablan por sí solas, cualquier territorio de estos que circundan Bosawas son despalados día y noche, las fotos demuestran hasta 14 y 15 motosierras con grandes focos instalados", dijo Fagoth en una entrevista al sitio de facebook El Mundo TV.

Según Fagoth las personas que compran y venden tierras no tienen idea del daño ambiental causado "en Bosawas del total de hectáreas ahorita hay 50 % y un poquito más y es mucho, Tendríamos que entrar y cuidado no te dejan, porque ya se han adueñado, tienen una fuerza increíble con armas de guerra y mi pregunta es de dónde las sacan?", se pregunta Fagoth, quien asegura desconocer el origen de las armas.

El funcionario denunció una cadena de corrupción que deja sin hogar comunidades enteras "¿Vos crees que los mayangnas tendrían de qué vivir al salir de sus comunidades? Podrían vivir en Puerto Cabezas, en qué trabajaría esa gente? Al paso que van con esta compra y venta de tierra desaparecerá la nación Mayagna y la nación Miskita, en un tiempo de no más a 15 años", advirtió.

Fagoth intenta deslindar al régimen de Daniel Ortega de la cadena de corrupción, pero los hechos son contundentes y el asesor sabe que podría costarle la libertad.

"Lo que más me indigna es que las autoridades se han unido a las ventas, ese es el miedo que tienen a Fagoth, las ventas de tierra se hacen en el corazón del gobierno regional, que me demanden si quieren. Aquí hay uno que dicen que no venden, que es un aval el que entregan, pero esos son avales indefinidos para explotación del territorio", indicó el exdiputado.

Agrega que "nos están dejando sin comida, sin farmacia, al abandono, y sin oxígeno, todo por nuestros errores", comenta en la entrevista. Además dijo que algunos no denuncian porque "no tienen los pantalones bien puestos y otros por miedo al Chipote, otros la platita que reciben y el peor problema es que los indios no se dan cuenta", dijo el funcionario, reconociendo que en el país muchos activistas de la causa ambiental fueron forzados al exilio, encarcelados o desterrados.

En su conteo, la invasión colona ha expulsado a por lo menos 216 comunidades y actualmente son más.

En noviembre del 2021 Stedman Fagoth denunció el despale y ataque de colonos. El también exdirector del Instituto Nicaragüense de la Pesca (Inpesca), denunció despales de la comunidad indígena de Krin Krin, territorio de Li Lamni, Río Coco o Wangki, todo a vista y paciencia del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), la Policía y el batallón ecológico del Ejército de Nicaragua.

Los señalamientos de Fagoth sobre la inoperancia de las autoridades son de vieja data. Hace tres años el ex diputado denunciaba ante las autoridades nacionales las invasiones de colones y aseguraba no entender por qué había protección para los invasores. Fagoth todavía defiende al régimen que ha facilitado la situación de emergencia que enfrenta Bosawas.

Según el funcionario en el tráfico de tierras del Caribe Norte están involucrados síndicos, jueces, Consejo Regional "yo con mucho gusto me voy a las mazmorras, feliz de la vida, esta ha sido la causa de mi lucha", aseguró,

Según el asesor, Nicaragua deja de percibir ganancias económicas "una hectárea de bosque produce 81.76 toneladas. La comunidad Sauni As deja de percibir por cada kilómetro cuadrado 23 millones de dólares. No sé si voy a dirigir por todas estas denuncias que estoy haciendo, mas que denuncia aclaraciones, todos saben que hay deforestación, compra venta de tierra, pero aquí estoy remarcando", declaró.

Consciente del riesgo, el ambientalista intentó lavarle la cara a la dictadura y distanciarla de la corrupción "¿Ustedes creen que el presidente Ortega se va a tragar esto, que Rosario Murillo se va a tragar esto?, no se lo traga. Le dan otras informaciones, puede que me esté equivocando , pero habrá otros intereses más grandes que la desaparición de tres y cuatro pueblos indígenas? , compra y venta de facinerosos? En ninguna ley aparece que podemos vender esta tierra y lo más triste de manera célebre, es que hay autoridades metidas, ¿cuántos millones estamos perdiendo aquí?", se preguntó Fagoth.

Tras sus declaraciones, el ex diputado, quien sabe que en Nicaragua no hay libertad de expresión se adelantó a una posible destitución "No hay marcha atrás, puede ser que me saquen del ring, otros me seguirán, Dios no deja desamparados a nuestros pueblos, pero este es un castigo que teníamos que tener", sostiene en el video.

"Estoy exponiendo mi vida, nadie quiere que se sepa de ladrones, delincuentes y que dejan morir naciones indígenas en manos de colonos. Esta lucha apenas arranca y hay un pueblo esperando desesperadamente que le den la orden y estoy dispuesto asumir las consecuencias de estas señales, los convoque para que el mundo supiera lo que estamos viviendo", dijo el asesor.