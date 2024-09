Ortega impidió ingreso del youtuber nicaragüense "El chico Reyes Rosas"

Equipo de Periodistas

Septiembre 17, 2024 02:00 PM

El régimen de Daniel Ortega impidió el ingreso a Managua al youtuber nicaragüense Francisco Reyes Rosas, conocido como "El chico Reyes Rosas", por guiar al youtuber venezolano Óscar Alejandro Pérez Martínez en su visita a Nicaragua.

El pasado 22 de julio, Reyes Rosas, salió de Nicaragua hacia Irlanda, el viaje tendría una duración de 38 días, sin imaginarse que ya no podría ingresar al país.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) impedirle la entrada a su país, confirmaron a LA PRENSA fuentes cercanas al joven creador del contenido.

Según la fuente, Migración mandó un comunicado a la aerolínea para que no lo dejara abordar el vuelo a Managua.

“La agencia que utilizó para comprar el boleto le compartió el mensaje que recibió de Migración y ahí dice que ellos no le autorizan el ingreso al país”, explicó.

En ocasión del mes patrio, “El chico Reyes Rosas” compartió en su Instagram un video con la siguiente descripción “No importa donde esté, mi corazón siempre estará en Nicaragua, eso ténganlo por seguro. Los quiero un montón”.

En el video está compuesto de los recorridos que realizó el joven por los diferentes municipios y departamentos del país.

En redes sociales, los seguidores de Chico se solidarizaron con su situación “no es tu culpa ayudar a otros a hacer videos, no hay política en eso, es culpa del que se cree dueño del país y quien es Nicaragüense o no”, escribió un usuario.

LEER MÁS: Impiden el ingreso a Nicaragua al sacerdote Rodolfo French de la iglesia de Cristo de Waspan

Otro seguidor escribió “Qué dictadura más banana esa que tienen el tiempo para estar viendo quién escribe las verdades de ese país vergüenza les debería de dar, no quieren que la gente diga la verdad”.

De la misma manera, otra usuaria señaló que “Todo el mundo está culpando a Oscar, cuando el verdadero problema es el gobierno. Quiero decir, ¿quién expulsa a la gente del país sin ninguna razón, y luego constituye un montón de mentiras? No puedes ni respirar cerca de ellos y luego te echan. Eso es una locura. Nicaragua pronto será Corea del Norte”.



Reyes, de 27 años, ingeniero en Geología graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), es oriundo de León. Su canal de Youtube cuenta con 129 mil suscriptores, y más de 13 millones de visitas.

El impedimento de ingreso al país, está relacionado a la visita del youtuber venezolano Óscar Alejandro Pérez Martínez, quién visitó Nicaragua y realizó unos vídeos sobre la situación del país.

Pérez fue detenido por la dictadura de Nicolás Maduro en su país el domingo 31 de marzo, en Venezuela y posteriormente liberado.

Vigilan redes sociales de “populares” en Nicaragua

En julio, el presentador y periodista de espectáculos Osman Flores confirmó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen un equipo de vigilancia y de monitoreo de las redes sociales, en particular vigilan a aquellos ciudadanos considerados “famosos” o “populares” en Nicaragua.

En el programa 100% Entrevista con Lucia Pineda Ubau, Flores explicó que durante una llamada telefónica el desconocido confirmó que Rosario Murillo tiene un equipo especial para vigilar las redes sociales, en particular a los que considera “famosos” en Nicaragua.

“Solamente me llamó una vez y de ahí desapareció por completo, dijo que fue algo sospechoso que habían detectado en mí, entonces me dijo otra vez, ya te dijimos que ya miraron tu correo electrónico, ya miraron tus mensajes de WhatsApp, ya miraron todo, pero no te van a contestar lo único que te podemos decir es que miraron algo sospechoso, principalmente la compañera Rosario quien está al pendiente del monitoreo de ciertas personalidades que salen del país y si no te dejan entrar, es por alguna razón”, continuó.