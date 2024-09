José Antonio Peraza: "Daniel Ortega está asfixiado" por eso busca otro diálogo para montar farsa electoral del 2026

Ante la posibilidad de un nuevo diálogo en Nicaragua, de los cuales Daniel Ortega ha sacado el máximo provecho, el analista no cree que Ortega tenga voluntad de cumplir lo acordado en una negociación

Septiembre 19, 2024 08:25 AM

En Nicaragua no hay condiciones para ningún diálogo y Daniel Ortega estaría trabajando para instaurar otra farsa electoral con partidos políticos "zancudos", porque está "asfixiado", sostuvo en 100% Noticias, el analista y excarcelado político desterrado José Antonio Peraza, miembro de la Concertación Democrática Nicaragüense, Monteverde.

Ortega dijo, el 14 de septiembre tras recibir la antorcha de la libertad centroamericana, que hacía el llamado a los nicaragüenses "que siguen pensando en hacer daño a Nicaragua a unir esfuerzos y beneficiarnos todos" para erradicar la pobreza. Analistas sugieren que el dictador de Nicaragua podría estar buscando un "diálogo", con los detractores de su régimen, para allanar el camino hacia el montaje de otra farsa electoral, de cara al 2026.

Pero los opositores que permanecen dentro del país se encuentran silentes, para resguardar su libertad y los opositores que se enfrentaron al régimen, están en el exilio, desterrados, confiscados y desnacionalizados.

"Si se está refiriendo a la oposición exiliada, en primer lugar, nos llama nicaragüenses, se supone que hace rato dejamos de serlo porque no tenemos nacionalidad, pues tendría que haber un reconocimiento de que nunca hemos dejado de ser nicaragüenses", comentó Peraza.

"Yo creo que la negociación siempre está abierta porque la política es para buscar soluciones inteligentes y razonables, es establecer un proceso de negociación para resolver los grandes problemas de Nicaragua. El problema es que con Ortega no se puede dialogar, nunca ha mostrado una voluntad de resolver el problema desde el punto de vista de una negociación, prueba de ello es los niveles de represión en Nicaragua", aseguró Peraza.

Para el ex catedrático, Daniel Ortega tendría que detener la represión instaurada sobre la ciudadanía nicaragüense si aspirara a dialogar.

"Debe desmontar toda ese proceso represivo y ver cómo los nicaragüenses recuperamos las libertades para buscarle una salida a la crisis...un proceso de distensión que pasa porque nosotros seamos reconocidos como nicaragüenses...ya sabemos lo que ha pasado en diálogos anteriores, están viendo cómo se oxigenan. Hace rato recibo información desde Nicaragua de que hay grupos que se están moviendo y yo me imagino que ya están poniendo las bases para una supuesta farsa electoral en el 2026", opinó el analista desde el destierro.

Según el analista, el dictador tiene que dar muestras que permitirá espacios políticos y en este momento no hay ninguna condición para establecer un diálogo. "En marzo del 2019 ahí quedaron unos elementos bien plantados de cuáles eran los acuerdos que se habían tomado y que el dictador jamás cumplió, entre ellos el regreso de los exiliados, la libertad de los preso políticos, el regreso de las libertades. No se puede avanzar si no se atienden en esos temas, porque se han ido acumulando", dijo.

Sobre las condiciones para un diálogo, Peraza se refirió a la seguridad jurídica, la liberación de los presos políticos, existen más de 36, porque hay varios que sus familiares no han denunciado e implica devolver nacionalidades, el retorno seguro de los exiliados, "implica justicia y en este momento no tenemos y por lo tanto esas son palabras, va a depender del dictador", comenta.

La lista de las condiciones necesarias para el establecimiento de un diálogo con Daniel Ortega parece inalcanzable, pero la lista de las amenazas que penden sobre la dictadura orteguista también es larga y muy real.

"El dictador está asfixiado, aislado, la cooperación internacional sigue fluyendo pero ha descendido tremendamente, tiene una crisis económica en ciernes, sabe que la estabilidad del país no se va a mantener, que la comunidad internacional lo está observando, que vienen elecciones, que Venezuela está en un serios problemas y está previendo cómo resolver el problema del 2026, porque va a tener que construir, aunque sea de manera zancuda, una oposición que le dé alguna legitimidad, que no tiene ninguna en estos momentos por lo que pasó en el 2021. Anda buscando como montar su farsa, como ganar legitimidad, para eso tiene que hacer muchísimas cosas, con un simple discurso no resuelve ese problema", advirtió Peraza.

Ortega es más criminal que Maduro

Según José Antonio Peraza, la situación de Venezuela y Nicaragua, aunque ambas estén en Latinoamérica y bajo dictaduras, son condiciones totalmente diferentes por la relación directa de Venezuela y el petróleo. En el tema político, considera que la oposición venezolana hizo lo correcto al participar en un proceso electoral.

"Todo lo que estamos viendo en Venezuela fue producto de la decisión de ir a elecciones, incluso en condiciones difíciles, demuestra que el liderazgo de María Corina (Machado) ha tenido un resultado. No podemos negar que la decisión de ir a las elecciones fue correcta. El régimen fue desenmascarado y es claro que toda la comunidad internacional acepta que hubo un fraude, incluso sus supuestos amigos, Colombia y Brasil, y algunos gobiernos de izquierda en Europa", opinó Peraza.

Sobre las lecciones que deja a los nicaragüenses, la situación que enfrenta Venezuela, el analista cree que se debe aprovechar cada oportunidad política y pacífica, para sacar a la dictadura del poder.

"Si Maduro se queda en el poder eso nos va a alumbrar a los nicaragüenses, para estar claros de que es necesaria la lucha política pero en otras condiciones, porque en las condiciones que se dieron en Venezuela tendríamos el mismo resultado, y por lo tanto nos alerta de que la forma en que lo han hecho los venezolanos no es lo suficiente para poder salir de Ortega, que es más criminal que Maduro, y que ha sido mucho más represivo que Maduro. La lucha política es la única manera de resolver el problema pacífico de la dictadura en Nicaragua, entonces, según lo que ocurra a Madura eso nos va a dar pauta", aseguró Peraza.

Para el politólogo Peraza, las potencias económicas como Canadá, Estados Unidos, Europa y algunos gobiernos latinoamericanos, específicamente Colombia y Brasil, deben aislar al dictador venezolano y presionarlo.

"Algo similar va a pasar con Ortega. El problema de Ortega es que él puede saquear al Estado gracias al poder que tiene, y el poder sólo lo está manteniendo a punta de represión, eso no es sostenible, entonces, me imagino que Ortega, dentro de su tosquedad política, está buscando una salida. Él ha sido muy hábil, afloja la cuerda y después la tensa, yo creo que toda esta tendencia represiva es producto de que se está preparando para el próximo año un proceso de negociación que él posiblemente va a abrir con los zancudos".

Aseguró que Monteverde sigue trabajando, arreglando sus diferencias y proyectando los puntos de agenda común.

"Posiblemente en las próximas semanas vamos a profundizar el proceso de acercamiento con otras organizaciones, tenemos un plan de trabajo para los próximos meses, ya lo estamos desarrollando y esperamos que dé sus fruto el próximo año, en otras palabras Monteverde no se ha detenido de trabajar, ha estado resolviendo sus problemas internos de manera callada, como se deben hacer estos temas y el tema de la gobernanza y de las conversaciones entre los grupos que integran Monteverde, pues yo creo que está dando sus resultados. Al final de cuenta en política, lo que manda son las acciones y el resultado de esas acciones", aseguró el opositor.