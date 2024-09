Suyen Barahona denuncia dinastía familiar de Daniel Ortega en Nicaragua en foro con Bill Clinton

Equipo de Periodistas

Septiembre 23, 2024 02:55 PM

La activista y excarcelada política Suyen Barahona aprovechó la plataforma anual de la Iniciativa Global Clinton 2024 para denunciar las violaciones de los derechos humanos que comete la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y cómo pretende perpetuarse en el poder a través de una dinastía familiar.

Durante la reunión anual titulada “Qué está funcionando” de la CGI2024, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton entrevistó a la activista nicaragüense Suyen Barahona sobre lo que ocurre en Nicaragua.

“Me involucré en la política porque en ese momento el movimiento de mujeres más amplio, vio las etapas iniciales de la consolidación de una dictadura en mi país. Desafortunadamente, eso es lo que ha sucedido. Es una dictadura, una dinastía familiar donde hay un jefe de gobierno, Daniel Ortega es el presidente y luego su esposa es la vicepresidenta y han establecido una dictadura brutal y en el período previo a las elecciones en 2001, seis meses antes de las elecciones, muchos de nosotros exigimos elecciones libres y justas”.

Barahona denunció que el régimen sandinista ha cometido crímenes de lesa humanidad con el encarcelamiento de candidatos a la presidencia, defensores de derechos humanos, campesinos, activistas juveniles.

“Nos enviaron a prisión, me sacaron de mi casa en presencia de mi hijo de cuatro años y desaparecieron durante unos 80 días. Y bajo condiciones de tortura pasé 660 días en prisión junto con otros. Mi caso no es solo mío. Lamentablemente, 5.000 nicaragüenses han pasado por esta experiencia y millones de mujeres están pasando por esta experiencia”, expresó.

En la conferencia, Barahona, quien también fue desnacionalizada, contó que hubo crueldad contra las mujeres presas políticas en el país.

“Hubo una crueldad en especial contra aquellas mujeres, cuatro de nosotras del partido político que yo dirigía (...) porque querían hacernos saber que el espacio político no estaba donde debíamos estar y por eso me mantuvieron aislada todo el tiempo”.

Destacó que fue liberada y desterrada junto con los 222 presos políticos en 2023, gracias a las negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y Nicaragua.

“El gobierno de los EE. UU. se ofreció a llevarnos a los Estados Unidos, así que nos liberaron y mientras volábamos nos despojaron de nuestra nacionalidad y nos confiscaron todas nuestras propiedades y, por supuesto, también nos desterraron de nuestro país”, manifestó.

Agrega que “Así que estoy aquí en circunstancias muy extraordinarias porque me desterraron y me despojaron de mi nacionalidad, y ese también ha sido el caso de otro grupo de 135 presos políticos que han podido ser liberados en Guatemala”.

Discursos populistas en el mundo

Por otro lado, la defensora de derechos humanos dijo que cada vez hay más discursos populistas en todo el mundo, al recordar las primeras etapas de lo que estaba sucediendo en Nicaragua.

“Y creo que es importante observar estas experiencias y entender que este desmantelamiento de la democracia es un proceso que a veces dura muchos años y que hay señales tempranas a las que a veces no prestamos atención hasta que es muy, muy tarde”.

Sostuvo que la comunidad internacional no se dio cuenta de esas primeras señales hasta que llegó el momento en que la situación en Nicaragua era tan grave “solo quiero decir que el desmantelamiento de la democracia en mi país comenzó con la cooptación y el control del sistema judicial (...) También se trató básicamente de robar el control de las elecciones sobre todas las ramas del gobierno y de eliminar los controles y contrapesos y también de hacer algo con los derechos de la sociedad civil, la capacidad de movilizarse para organizarse; más de 5.000 organizaciones han sido desmanteladas”.

Señaló que en Nicaragua no hay periodistas ni medios de comunicación independientes “todos estos componentes para poder tener una democracia sana, pero esa señal temprana de la cooptación y el control del sistema judicial lo que es esencial y, por supuesto, ha sido una dictadura la que ha estado gobernando a través del terror, el control de los militares y de la policía”.

Romper sueños

Según la activista política, el objetivo de la dictadura era realmente romper su pasión y sus sueños. Al mismo tiempo, aprovechó el espacio para hablar del fondo de liderazgo político de mujeres.

“Estoy aquí hoy y he sido muy afortunada en términos de tener la oportunidad de liderar un nuevo fondo que se llama el fondo Call Maina, antes se llamaba el fondo de liderazgo político de mujeres, pero es un fondo que quiere acelerar el poder de las mujeres líderes políticas en el Sur global, especialmente las mujeres que provienen de las comunidades más marginadas y es un fondo. En español significa Colmena y quiere celebrar el poder de la comunidad de mujeres líderes políticas en todo el mundo”.

Aseguró que se trata de una iniciativa global. “Así que no solo sigo la lucha por la democracia en Nicaragua denunciando la brutal dictadura que continúa, sino que también he utilizado ese dolor, pero también la ira, y la he canalizado ahora para continuar esta lucha y trabajar para apoyar a las mujeres para que avancen en su poder en el Sur global.

Para Barahona, a nivel mundial las mujeres están cumpliendo. “Eso es lo que está funcionando. Estamos trabajando. Estamos a la vanguardia, somos líderes en la transformación y, a veces, en la lucha por sostener la democracia y hacer avanzar la democracia en tantas partes del mundo”.

Dijo que las mujeres son líderes eficaces a nivel local y nacional, que se reflejan en términos de políticas inclusivas, acuerdos de paz sostenido y en el papel importante que desempeñan en el crecimiento económico.

“Hay evidencia que demuestra que las mujeres somos líderes eficaces, pero seguimos estando subrepresentadas, incluso aquí en los EE. UU. y en otros países que están a punto de cambiar, se llaman a sí mismos democracias fuertes”.

Añade “Necesitamos unirnos para generar un ecosistema que pueda apoyar a las mujeres líderes para que puedan prosperar, ingresar a la política y ser elegidas, pero también para que puedan prosperar y cumplir con esas agendas. Y eso es parte de lo que estamos haciendo. Y este es un desafío en todas las democracias, como la de Estados Unidos.

Barahona agradeció a Clinton por la invitación a la plataforma “solo quería expresar mi gratitud y mi sentido de humildad también por estar aquí con todos ustedes, creadores de cambios, pioneros y muchas gracias a usted, Sr. Presidente, por invitarme aquí”.

Al inicio de la conferencia, la activista dijo que era de Nicaragua, activista de derechos humanos y feminista “he estado involucrada en las últimas dos décadas en la lucha por la democracia, la democracia y la justicia en mi país de origen. Para aquellos de ustedes que no saben dónde está Nicaragua, justo en el centro de las Américas (...) Y soy una firme creyente de que para fortalecer la democracia, necesitamos movimientos sociales independientes de la sociedad civil beligerantes que impulsen esas agendas, pero que también necesitamos que haya más mujeres en esos puestos de poder en la política y que necesitamos trabajar juntas para avanzar en las agendas y en pro de los derechos humanos y la democracia”.