Rosario Murillo asegura que “Reinas Nicaragua”, es un reinado de verdad “sin falacias y sin manipulaciones”

Septiembre 24, 2024

Tras la coronación de Nicole Hodgson como “Reina Nicaragua”, la sancionada vicepresidente Rosario Murillo aseguró que este es un reinado de verdad, sin “falacias y sin manipulaciones”, en medio de restricciones de ingreso al país de la joven nicaragüense y Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios.

En su acostumbrada alocución, Murillo dedicó un amplio discurso para felicitar a las jóvenes que participaron en el certamen, así como a las organizaciones que participaron, entre ellas Nicaragua Diseña, dirigida por su hija Camila Ortega Murillo.

“Felicitar a Nicolle, a su mamá, la ganadora. Todas ganaron, pero Nicolle fue, esa noche, el centro de la atención alrededor de lo que ella y las muchachas, trabajadoras, humildes y bellas de nuestra Nicaragua, representan. A ella, y a su madre, humilde y hacendosa, todo nuestro Cariño”.

Según Murillo, el certamen tenía como propósito supuestamente visibilizar lo que son los nicaragüenses “Luchadores y trabajadores; bendecid@s con Belleza Física y Belleza Espiritual, y además orgullos@s de nuestra condición de trabajadores, de luchadores. No necesitamos alimentar mentiras, falsedades, falacias. Todo lo contrario. Somos genuinos, somos lo que somos, y ese es nuestro principal Orgullo : Ser como somos y valorar lo que somos. Todas nuestras bellezas”.

Para Murillo, el concurso “Reinas Nicaragua”, es un reinado de verdad sin falacias y manipulaciones.

“Nos sentimos felices, contentos de estar promoviendo estos Reinados que son de Verdad. Aquí no hay falacias. Aquí no hay inventos. Aquí no hay manipulación. Aquí no hay perversión. Aquí hay Paz, Cariño, Bien... Paz y Bien”.

Murillo informó que las jóvenes participantes asistirán a todos los eventos departamentales e internacionales.

“A todas, como ganadoras, el Abrazo de nuestro Pueblo. Sabemos que se lucieron y se seguirán luciendo, porque esta fiesta de las muchachas, bellas, amorosas, hermosas, muchachas nicaragüenses, sigue. Todas participarán en todos los eventos que se realizarán y se realizan cada semana, cada día, en los Departamentos donde nos representan, y luego también, muchas de ellas van a participar en Eventos Internacionales”.

Agrega “Orgullosas y Dignas Muchachas, Reinas Nicaragua, que sigan adelante promoviendo toda la Belleza Patrimonial de nuestra Nicaragua, empezando por nuestra Identidad, nuestra Idiosincrasia, nuestro corazón, nuestra naturaleza, nuestra cultura, tradición, gastronomía, invitando a tantos Hermanos de tantas partes del Mundo, a seguirnos visitando, a conocernos mejor, y a disfrutar de todo lo que tenemos, que és tanto”.

Miss Universo sin poder celebrar con nicaragüenses

Aunque la joven nicaragüense y actual Miss Universo, Sheynnis Palacios, ha expresado su deseo de regresar a Nicaragua a celebrar su coronación, su visita ha sido aplazada por meses desde su curación debido a las tensiones con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Palacios reveló que Brasil era su penúltima parada antes de ceder su corona. Desde su triunfo como Miss Universo 2023, el reinado de la nicaragüense se ha visto afectado por diversos acontecimientos, incluyendo el destierro de Karen Celebertti, directora de Miss Nicaragua.

La cuenta regresiva para el final del reinado de Sheynnis Palacios como Miss Universo 2023 avanza, pero la pregunta sobre su regreso a Nicaragua sigue sin respuesta.