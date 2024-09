¿Carlos Zelaya, vinculado a escándalo narco en Honduras, está en Nicaragua?

Equipo de Periodistas

Septiembre 25, 2024

Carlos Zelaya, el hermano del expresidente Mel Zelaya, estaría buscando protección en Nicaragua, tras la difusión de un video donde se le ve negociando una financiación de campaña política.

El ambientalista nicaragüense, exiliado en Costa Rica, Amaru Ruiz, alertó en su cuenta en X, que ambientalistas hondureños tienen información que Carlos Zelaya busca el cobijo de la dictadura sandinista, para evadir la justicia hondureña.

“Colegas hondureños me dicen que Carlos Zelaya, a quien se le demostró el vínculo con el narcotráfico, ya estaría ya en Nicaragua gracias al régimen de Ortega y Murillo. Así que no nos sorprendamos de que el régimen le dé nacionalidad nicaragüense”, habría advertido a través de su red social Ruiz, también director de la Fundación del Río. Ambientalistas hondureños alertan extraoficialmente, que Zelaya, habría salido en un helicóptero hacia Nicaragua.

Colegas de EL HERALDO, en Honduras, contactaron al exdiputado Zelaya, para saber sobre su traslado a Nicaragua y declaró que es falso.

Según el diario, desde que Zelaya se presentó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el 31 de agosto del presente año, no se había pronunciado ante los medios de comunicación.

“Pues fíjese que no, aunque creo que no tendría por qué dar explicaciones dónde estoy, pero estoy Honduras donde siempre he estado y no pienso estar en otro lado”, respondió mediante mensaje de WhatsApp a este rotativo.

El gobierno de Xiomara Castro, cuñada de Zelaya, es una fuerte aliada de Daniel Ortega, a quien respalda ante organismos internacionales.

Carlos Zelaya es hermano de Mel Zelaya, esposo de la mandataria hondureña. Analistas políticos internacionales como el argentino Edgardo Buscaglia, calificó recientemente a Honduras como una "mafiocracia".

Desde hace varios años, prófugos perseguidos por la policía internacional por corrupción, han encontrado un lugar en el centro de América, donde reciben hasta la nacionalidad nicaragüense.



Así ocurrió con el hondureño Ebal Díaz, ex secretario de la Presidencia de Juan Orlando Hernández JOH, el expresidente extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Ebal Díaz es señalado en su país por actos de corrupción y fraude electoral.

Ricardo Cardona López, también fue parte del gabinete de JOH, y él y su familia permanecen en Nicaragua.

En la lista figura el expresidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y su antecesor Mauricio Funes, sentenciado por la justicia catracha, radica en Nicaragua y trabaja como consultor de la dictadura.

El mismo Ricardo Martinelli, ex presidente de Panamá y acusado de corrupción, ahora se escuda en la embajada de Nicaragua en Panamá para evadir la justicia de su país.

Con todos estos antecedentes, que la dictadura sandinista acoja a Carlos Zelaya no sería una sorpresa.