Defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, denuncia confiscación de su casa en Nicaragua

Equipo de Periodistas

Septiembre 25, 2024 06:06 PM

El defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, exiliado en Estados Unidos, denunció que la Procuraduría General de la República (PGR), confiscó su casa este miércoles 25 de septiembre.

La vivienda de Cuevas estaba ubicada en el anexo de Villa Libertad, en el distrito 7 de Managua y está ubicada de la vulcanización Los Trillizos, la propiedad se encontraba al cuido de una persona, quien fue tan amedrentada, que no pudo brindar detalles de cuántas personas ejecutaron el robo de la casa.

Pablo Cuevas aún recuerda con cariño cómo hace 28 años adquirió esta propiedad de una forma honesta y desde ese momento, dedicó todos sus esfuerzos para garantizar una vivienda segura a su familia.

“En los años 90 adquirí un solar y desde ese entonces todos mis aguinaldos eran dedicado para construir una vivienda segura ”, dijo Cuevas a 100 % Noticias, desde su exilio en Miami, donde se encuentra con toda su familia, por el riesgo que suponía quedarse en Nicaragua y ser blanco de la persecución política.

Ahora el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió su maquinaria estatal para ejecutar la confiscación de esta propiedad, la que está valorada en 45 mil dólares y era fruto del trabajo del defensor de Derechos Humanos.



Pablo Emilio Cuevas Mendoza, es originario del barrio San Felipe de León. Estudió contabilidad, pero pronto se dio cuenta de que su vocación no estaba en los números, sino en la defensa de quienes sufrieran por el atropello de los poderosos, por lo que se dedicó a estudiar derecho.

Hace 20 años entró a trabajar en la Comisión Permanente de Derechos Humanos, aunque eso le costó su exilio forzado y el de su familia, el despojo de su nacionalidad y ahora de su patrimonio.

“No me gusta que me digan abogado, yo soy un defensor de Derechos Humanos. Aunque es triste ver cómo se apropian de todos los años de trabajo honrado, esto también me confirma que estoy del lado correcto de la historia”, dijo Cuevas.

El defensor de Derechos Humanos asegura que aunque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo atenten contra su patrimonio, esto no lo callará.

“Este atropello no detiene mi labor de denuncia en contra de los abusadores. Me da satisfacción porque la gente confía en mí y me buscan para denunciar los abusos de la dictadura y mientras yo respire, les seguiré llamando por su nombre, ladrones, porque eso es lo que son, una manada de delincuentes”, dijo Cuevas Mendoza.

Actualmente Pablo Cuevas dirige la Defensoría de los Derechos Humanos en Miami, Estados Unidos.

El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, de la oenegé Hagamos Democracia, denunció que desde ese año el gobierno del presidente Daniel Ortega "ha confiscado" al menos 135 propiedades, con un valor estimado en 250 millones de dólares. La organización asegura que eso es sola la "punta del iceberg", pues las expropiaciones tiene mayores proporciones.

Las confiscaciones aumentaron en el año 2023, luego de la excarcelaciones, destierros y desnacionalizaciones de centenares de ciudadanos nicaraguenses que se oponen al régimen sandinista.

El dictador Daniel Ortega dijo en una comparecencia pública, que la Procuraduría de Nicaragua "ha recuperado legalmente" propiedades de opositores, universidades y oenegés, en el marco de juicios o decisiones administrativas por incumplimiento de leyes, y no "confiscado".

Medios de comunicación como La Prensa, Confidencial, Radio Darío, 100 % Noticias, también se encuentran confiscados.