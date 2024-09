Impiden ingreso a Nicaragua a ex esposa del excarcelado político Pedro Gutiérrez

Equipo de Periodistas

Septiembre 26, 2024 09:40 AM

La ciudadana nicaragüense Verónica Ordóñez, ex esposa del excarcelado y desterrado político, Pedro Gutiérrez, denunció que el régimen de Daniel Ortega le impidió el ingreso al país. Asegura que desconoce las razones de la decisión arbitraria.

En declaraciones a 100%Noticias, Ordóñez explicó que el pasado 10 de abril viajó de Nicaragua a Estados Unidos a visitar a su familia, pero cuando intentó retornar la aerolínea le informó que tenía una restricción de entrada al país.

“Yo salí de Nicaragua el 10 de abril, venía de visita donde mi familia y pues ya tenía mi viaje programado para hoy, pero me llevé la sorpresa de que no me dejaron tomar mi vuelo”, informó.

Agrega que “Ni siquiera me dejaron llegar al aeropuerto, porque me mandaron correos y me llamaron de la aerolínea que mi vuelo y mi viaje para Nicaragua estaba cancelado, me dijeron que no era asunto de la aerolínea, sino que era, por fuerza mayor y que llamara a la Embajada de Nicaragua que estuviera más cercana aquí para para averiguar”, explicó Ordóñez al medio.

Asegura que inmediatamente llamó a la embajada de Nicaragua en Washington, pero le informaron que no podían darle respuesta a su caso.

“Llamé a la embajada en Washington, dicen que tengo que llamar a migración de Nicaragua que ellos aquí no me pueden dar ninguna información, ellos no me saben decir nada, no me dan respuesta de nada y pues me dejan en el limbo, en el aire sin saber ¿por qué?, no me dan explicación alguna”, señaló.

Calificó la decisión como una arbitrariedad y abuso “Nicaragua es mi país que me dio nacer, donde yo crecí donde yo me desarrollé hasta la edad que tengo y ahora me niegan entrada a mi propio país, esto es demasiado ya”.

También denunció que el régimen canceló la personería jurídica de la Asociación Cristiana para la Promoción del Desarrollo Rural (ACPRODER) de la cual era presidenta.

“Yo era presidente de una ONG, organización sin fines de lucro y pues el mes pasado la cancelaron y ahora me pasa esto de que me niegan la entrada a mi país Nicaragua, entonces una cosa tras otra y está es mi situación ahorita”.