Bachiller al frente de la embajada de Panamá en Nicaragua, nombramiento genera fuertes críticas

Equipo de Periodistas

Septiembre 26, 2024 09:53 AM

La designación de Eddy Rodríguez como embajador de Panamá en Nicaragua ha generado una intensa polémica en torno al perfil idóneo para representar los intereses nacionales en el exterior.

Cuestionamientos sobre su formación académica han puesto en entredicho si cumple con los requisitos necesarios para ocupar un cargo de tan alta responsabilidad y relevancia diplomática.

De acuerdo con medios panameños, la hoja de vida de Rodríguez, revela una formación académica de secundaria básica y limitada experiencia diplomática.

LEER MÁS: Martinelli se congratula desde la Embajada de Nicaragua del triunfo electoral de su delfín

Además, durante su comparecencia ante la Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional de Panamá, Rodríguez mostró dificultades para responder preguntas sobre temas cruciales como la política exterior de Nicaragua, las relaciones bilaterales entre ambos países y los desafíos que enfrenta la región centroamericana.

Causó preocupación entre los asistentes cuando Rodríguez presentó su plan de trabajo en la embajada de Panamá en Nicaragua ante la Asamblea Nacional panameña y en su comparecencia ante la Comisión de Exteriores mostró dificultades para abordar temas de política exterior, generando dudas sobre su capacidad para desempeñar las funciones propias del cargo.

Para el diplomático panameño y profesor de relaciones internacionales, Jones es de suma preocupación esta situación, calificándola como “una vergüenza para nuestro país”.

Según Cooper, el envío de personas sin la preparación adecuada para desempeñar funciones diplomáticas puede tener graves consecuencias para la imagen de Panamá en el escenario internacional y afectar negativamente las relaciones bilaterales con otros países.

“Estamos totalmente en desacuerdo del nombramiento de personas en el servicio exterior que no tengan los méritos y la capacidad para representar adecuadamente a nuestro país, existiendo una escuela de relaciones internacionales que gradúa a jóvenes que deben ingresar al servicio exterior; esto es inconcebible”, declaró Cooper a La Estrella de Panamá.

La polémica se intensificó al conocerse la hoja de vida de Rodríguez, que incluía cursos básicos de Microsoft Office como Word y Excel, pero carecía de títulos universitarios en áreas relacionadas con las relaciones internacionales, lo que además generó un amplio rechazo en diversos sectores de la sociedad panameña.

La designación de Rodríguez como embajador en Nicaragua, un país que ha otorgado asilo político al expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales en el caso New Business, ha añadido una dimensión política a esta controversia.

Ante las críticas, Rodríguez intentó justificar su nombramiento alegando su experiencia previa como embajador en Nicaragua entre 2014 y 2019, sin embargo, sus argumentos no lograron convencer a los críticos, quienes señalaron que la experiencia no es suficiente si no se acompaña de una formación académica sólida y una comprensión profunda de los desafíos diplomáticos actuales en un contexto regional cada vez más complejo.

En agosto pasado, Rosario Murillo anunció Eddy Rodríguez había recibido el beneplácito de estilo, “quien estuvo con nosotros ya como Embajador hace algunos años, y ahora el gobierno de Panamá le ha designado nuevamente como su representante; representante del pueblo y gobierno de Panamá, ante el pueblo y gobierno de Nicaragua”.