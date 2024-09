Sobrino del Comisionado Adolfo Marenco está preso en el infiernillo, "clama por su vida y libertad"

Equipo de Periodistas

Septiembre 26, 2024

Adolfo Antonio Rugama Marenco, de 40 años, lleva más de 510 días preso en la celda de máxima seguridad conocida como "La 300", módulo 3-1, del "infiernillo", en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, confirmaron fuentes vinculadas al penal a 100% Noticias. Está secuestrado y, desde su encierro, logró filtrar mensajes con otros presos clamando por su libertad y su vida.

100% Noticias tuvo acceso a varios mensajes escritos, con su puño y letra, por Rugama Marenco, cuya familia no ha podido verlo desde el día de su detención el, 07 de febrero del 2023. O sea, un año y siete meses de no saber nada del sobrino del Comisionado General Adolfo Marenco, defenestrado de la policía y quien, también, está preso.

En uno de los mensajes, Rugama Marenco, extendió "un poder de representación" para quien quiera representarlo, ya que su familia se encuentra amenazada y por eso guardan silencio, expresa en el papelito y que también confirman reos recién desterrados a Guatemala.

"Es un caso triste y horrendo", asegura un excarcelado bajo anonimato. Rugama está incomunicado y en condiciones violatorias de sus derechos humanos, engrilletado dentro de su celda, aislado, sin ningún tipo de visita familiar y sosteniéndose únicamente con la deficiente alimentación que se le provee por parte del Sistema Penitenciario.

Todo hace indicar que su detención, está relacionada a la captura de su tío el Comisionado de la Policía Nacional Adolfo Marenco, ex subdirector de la institución y jefe de investigación y de inteligencia política, quien también se encuentra preso y desaparecido, desde el mes de enero del 2023.

Adolfo Antonio Rugama Marenco, fue encontrado culpable por robo con violencia, junto a otros oficiales del distrito seis, en 2005, en perjuicio de tres ciudadanos. Fue dado de baja en ese año. La fiscalía pidió 6 años de cárcel y el defensor de los policías solicitó 3 meses de prisión al alegar que solo se comprobó "lesiones". Al parecer, fue reintegrado años después a las filas policiales y se convirtió "en la mano derecha de su tío", y hasta su detención era poliçía activo, aseguró una fuente a 100% Noticias.

Este parentesco, se convirtió en el elemento central por el cual lo tienen preso, sin que se conozca la acusación del fiscal, sin que haya tenido derecho a un abogado y a un juicio imparcial. Muy poco se sabe del proceso judicial que le abrieron, porque no hay acceso a los documentos, ni al abogado de oficio. Revisamos el Sistema Nicarao y constatamos que solamente le imputan un delito contra el Estado y la Salud Pública, sin dar detalles. Pero una fuente informó, que fue acusado por "ciberdelitos" por expresarse en redes sociales.

100% Noticias supo que, el supuesto argumento para detenerlo, fue que Rugama Marenco, realizó un envió de 400 dólares hacia Panamá, como adelanto del pago a una señora nicaragüense, para que regresara a Nicaragua a trabajar en su Bar, en el que se elaboran ceviches.

La fuente indica que ese hecho fue visto como una acción de crear condiciones para huir del país por ser pariente del Comisionado Adolfo Marenco, así supuestamente lo expresó el Comisionado Horacio Rocha, el super asesor presidencial con amplios poderes de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los mensajes de auxilio de Rugama Marenco

Rugama Marenco, desde la cárcel, escribió en una serie de papelitos, lanzando un S.O.S ya que no cuenta con familiares que aboguen por él, debido a las amenazas del régimen. Son mensajes escritos en papel de servilletas que logramos transcribir y publicamos a continuación.

1. Un Poder especial de representación: “ Yo Adolfo Antonio Rugama Marenco, mayor de edad, nicaragüense, autorizado a……..: Para que me represente ante los organismos internacionales y nacionales pertinentes par gestionar mi Libertad. Fui secuestrado de mi casa, el 7/02/23, por la madrugada, acusado de querer salir de Nicaragua y me “interrogaron” por siete días, me torturaron, sin comer y desmayaron en dos ocasiones, al ver que la acusación en mi contra era falsa, inventaron un caso para lavarse la cara.

2. En otro papelito, dirigido a una persona le decía “El malcriado” sigue pidiendo ayuda y pide “... dejar de seguir los concejos de la Chancha (Rosario Murillo)y que no sigan el juego a Topo Gigio (Daniel Ortega) ... y digo que denuncien mi secuestro”.

3. En otro escrito, dice: “Sus jefes inventaron todo y el “juez” me dijo que la CSJ autorizó desde el año 2012 a la Policía para que secuestre. “ El 14 de febrero del 2023, me trasladaron mis captores a un lugar que mis captores apodan el Infiernito, donde estoy actualmente, aquí me torturan física y mentalmente, día y noche, encierro total. El lugar es insalubre, tanto que sufro enfermedades constantes del estomago, piel y hongos, aunque nunca me han dado algo para mi higiene personal, porque nunca hay nada. Me torturan poniendo música a todo volumen para que los otros reos no oigan, lo que me hacen” ( firma el 22 de mayo del 2024).

4. En otro escrito expresa: “Soy A2rm, mi familia está en USA,...A los señores que conocen mi caso, les envío un llamado de AUXILIO, ya que estoy secuestrado desde el 7/2/23. Mi familia en Nicaragua y en USA está amenazada, y aterrorizada por la Dictadura Ortega Murillo, por eso no dicen nada de mi caso, yo a ustedes les he enviado el poder de representación….”

5. “….mi familia esta amenazada, por eso les pido su ayuda y a como lo he dicho al amigo que hace llegar el escrito a sus manos, yo soy leal con mis amigos y gente que me apoya, ayúdenme, les juro ante Dios que no se arrepentirán. Aquí, me han desmayado varias veces, me torturan a diario, estoy en condiciones inhumanas, nunca me han dado un solo producto de higiene, tengo hongos en los pies….enfermedades crónicas”. Firma Adolfo Antonio Rugama Marenco, quien padece de azúcar y presión alta.

Condiciones carcelarias

La celda en la que se encuentra el sobrino del Comisionado Marenco, es pequeña, mide 2.2 x 3.3 metros, construidas para dos reos, aunque él se encuentra totalmente solo.

"Nunca le han proveído de artículos para su limpieza e higiene personal, por lo que detalla que se encuentra padeciendo de enfermedades derivadas de la insalubridad y encierro en que lo mantienen. En esas celdas, se encuentra, como dicen los reos comunes, “donado” y son los compañeros de otras celdas, los que clandestinamente le ayudan a subsistir. En estas celdas calurosos del “Infiernillo”, se ha acostumbrado a sus propios aromas y sudores", dijo a 100% Noticias, uno de los excarcelados y desterrados del grupo de los 135.

Estas celdas del infiernillo, solo tienen dos pequeñas ventanitas traseras de 15 x 15 centímetros cada una y están colocada a más de dos metros de altura. Este encierro se agrava con un calor torturante porque las ventanillas permanecen cerradas. Son forradas con láminas de hierro liso y sarroso.



Adolfo Antonio Rugama Marenco se encuentra en la celda No. 14. Tiene como vecinos, al "Cachorro" Marvin Vargas, ubicado en la celda No 13. Y en la celda 15 se encuentra uno de los integrantes del grupo “Los Chabelos” del caribe norte, y en la celda 17, se encuentra el ex boxeador Evans Quinn Duncan, condenado por trata de personas en el año 2012, quien hace la labor “de sapo del módulo”, según la fuente.

Las celdas del Infiernillo, a diferencia de las otras celdas de La 300, no cuentan con pila para almacenar agua, por lo que los presos sufren de desabastecimiento de este vital liquido.