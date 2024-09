Costa Rica tilda a Nicaragua y Venezuela de dictaduras y les acusa de violar derechos

Equipo de Periodistas

Septiembre 26, 2024 07:38 PM

Costa Rica tildó este jueves a Nicaragua y Venezuela como dictaduras y les acusó de violar los derechos humanos de su población y de causar la migración de millones de personas a través de la región latinoamericana.

"No hay duda de que Nicolás Maduro no ganó las elecciones (en Venezuela). Tampoco hay duda de que piensa mantenerse en el poder a toda costa. No permitamos que una vez más se normalice la represión y la dictadura en Venezuela", dijo el canciller de Costa Rica, Arnoldó André, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El canciller recordó que Costa Rica, al igual que "la inmensa mayoría de los países de la región", ha condenado la "manipulación de los resultados" de las elecciones venezolanas y continúa exigiendo "una verificación imparcial, transparente e independiente" de esos resultados.

"Venezuela no puede considerarse una democracia. Una democracia no expulsa a 8 millones de sus ciudadanos ni provoca una crisis migratoria sin precedentes cuyas repercusiones se sienten en todo el hemisferio occidental", aseveró André.

Agregó que "una democracia tampoco persigue ni intimida, encarcela o tortura por razones políticas".

André también calificó a la vecina Nicaragua, al mando del gobernante Daniel Ortega, como una "dictadura" que reprime a los ciudadanos y los obliga a huir del país.

"Son miles las personas que día a día cruzan nuestra frontera norte huyendo de la represión de una dictadura que lleva casi tres décadas en Nicaragua, una dictadura que los ha privado de su libertad, de sus derechos humanos, de sus sueños e incluso de su ciudadanía convirtiéndolos en apátridas", expresó el canciller costarricense.

El ministro recordó que Costa Rica fue el primer país de Latinoamérica en conceder la nacionalidad a personas apátridas e hizo un llamado a la comunidad internacional para erradicar esa condición en el mundo.

El canciller también se refirió a la crisis humanitaria en Haití, donde criticó que ha habido una "mínima e inmoralmente baja respuesta de la comunidad internacional" y que los 674 millones de dólares que se requiere para un plan de respuesta representan el 0,03% del gasto militar mundial.

André también pidió a la comunidad internacional que adopte "un enfoque coordinado y multilateral" para hacer frente a las actividades del crimen organizado como el narcotráfico, el tráfico de personas y el tráfico de armas, que han encontrado "tierra fértil" para crecer de manera "alarmante" en Latinoamérica.

El canciller hizo énfasis en la importancia del multilateralismo para afrontar las diversas crisis políticas, ambientales, sociales y humanitarias que enfrente el planeta, y buscar soluciones a los conflictos armados.

También abogó por mejores herramientas financieras para el desarrollo que se adecuen a las necesidades y situaciones fiscales de los países.

"El mutilateralismo debe ser azul", afirmó André, al hacer un llamado a las naciones a redoblar esfuerzos para la protección de los océanos y a aprobar tratados internacionales de plásticos, de altamar y que se evite iniciar la minería en el fondo del mar hasta que haya certeza de que no tendrá efectos dañinos en el ambiente marino.