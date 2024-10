Cae alcalde Nandaime Róger Acevedo, secretario municipal y secretaria política de Granada

Equipo de Periodistas

Octubre 07, 2024 01:30 PM

El alcalde de Nandaime Róger Acevedo, cayó en desgracia, fue "suspendido" del cargo mientras se realizan investigaciones por supuesta malversación de 10 millones de córdobas, confirmó a 100% Noticias, Ivania Álvarez, del organismo Urnas Abiertas.

Funcionarios de la Procuraduría General de la República, junto a la policía realizan investigaciones y, extraoficialmente, se conoce que está bajo casa por cárcel.

Acevedo asumió la alcaldía de Nandaime en el 2009 y su reelección fue garantizada cuando firmó en el año 2010 un Recurso de Amparo que interpuso Daniel Ortega junto a varios alcaldes sandinistas para solicitar a la Corte Suprema de Justicia la reelección presidencial y de alcaldes, que fu aprobada por ese poder del estado.

"En el caso de Nandaime se habla de una suspensión por el caso de una calle asfaltada de 10 millones, se habla de un faltante. Ya no está en la alcaldía, no está llegando, pero aún no hay nadie nuevo", dijo Álvarez a 100% Noticias.

La información que se maneja es que el alcalde tendría que haber construido una calle con concreto hidráulico, las lluvias de las últimas semanas dejaron al descubierto que la obra no se hizo ya que los adoquines salieron flotando. Es ahí que deriva esta investigación por supuesta malversación de fondos.

También, el secretario del consejo municipal, Pedro Morales, fue separado del cargo en Nandaime. Este funcionarios es conocido por haber reclutado paramilitares para la operación limpieza de tranques que montaron los manifestantes en el año 2018. Y fue señalado de amenazar, en junio de 2020, al periodista Víctor Ticay, excarcelado el 05 de septiembre 2024 y desterrado a Guatemala, como parte del grupo de los 135.

Cae secretaria política del FSLN en Granada

La secretaria política departamental del FSLN en Granada, Indira Morales, también, cayó en desgracia. Ella es hermana de Pedro Morales, secretario del consejo municipal de Nandaime y financiero de la municipalidad que está en casa por cárcel. La caída de la secretaria política, se da un día después del allanamiento en la alcaldía.

Morales es dueña del restaurante Morenas en Granada y su negocio fue cerrado. La Dirección General de Ingresos clausuró el lugar y le puso rótulos con el mensaje "clausurado por evasión fiscal".