Ortega instruye a la Cancillería de Nicaragua a romper relaciones con Israel

Equipo de Periodistas

Octubre 11, 2024 04:56 PM

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, instruyó este viernes al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país a romper relaciones diplomáticas con el Gobierno de Israel, tal como se lo pidió la Asamblea Nacional (Parlamento) nicaragüense.



"Nuestro presidente (Ortega) ha instruido a la Cancillería de la República a acatar esa solicitud del Parlamento Nacional y a proceder a la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Gobierno fascista y genocida de Israel", informó la esposa del mandatario y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo.



El Parlamento de Nicaragua pidió este viernes a Ortega que rompa relaciones con el Gobierno de Israel, al que declararon "enemigo de la humanidad".



La petición fue hecha por el Legislativo, controlado por los sandinistas, a través de una declaración aprobada durante una sesión especial celebrada en Managua en solidaridad con el pueblo de Palestina, "que sufre", indicaron, "uno de los mayores genocidios perpetrados por el ejército sionista de Israel", y a la que asistió el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke,



"El presidente (Ortega) ha instruido proceder a la ruptura de relaciones (con Israel) y es lo más probable que en las próximas horas se esté conociendo el decreto que garantiza el cumplimiento de esa instrucción de nuestro jefe de Estado y de nuestros organismos parlamentarios", explicó Murillo a través de medios oficiales en Managua.



La vicepresidenta dijo que la ruptura con Israel no es con "su pueblo, porque como pueblos, como familia humana, nos queremos y respetamos todas las comunidades del mundo".



"Es al gobierno fascista y genocida de Israel que está aplicando políticas de exterminio contra pueblos grandes, valerosos, valientes, pueblos dignos con los que nos hemos hermanado siempre, aplicando crímenes de guerra", enfatizó.



"Nunca con las familias y el pueblo de Israel, sino con el régimen y el sistema genocida que aplica impunemente como punto de lanzas a esos regímenes imperialistas y colonialistas de lo que llaman primer mundo", insistió.



"Al fascismo lo condenamos, lo repudiamos, lo rechazamos y nos hermanamos con los pueblos combatientes", añadió.



Murillo dijo que "aparte de la destrucción y el genocidio en Palestina y Líbano, otros grandes y valerosos pueblos" son "amenazados por el fascismo, el genocidio, las políticas genocidas del sionismo del gobierno de Israel".



"Políticas de odio extremo, la crueldad a la vista e impaciencia del mundo entero, políticas de genocidio, de exterminio impune, ¡qué increíble!", continuó la también primera dama.



"¿Y para qué sirven, entonces, esos llamados organismos internacionales que condenan a quienes no se subordinan, no nos subordinamos a los imperialistas de la Tierra y ven impasibles el genocidio y la intención de exterminar a pueblos luchadores, combatientes por la justicia, por la verdad, por los derechos?. ¡Qué barbarie!", finalizó.



Hace un año el Gobierno de Nicaragua se declaró "siempre solidario con la causa palestina" y condenó el "agravamiento" del "terrible" conflicto Israel-Palestina. EFE