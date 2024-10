Régimen cancela nombramiento de embajador de Nicaragua para Israel

Equipo de Periodistas

Octubre 14, 2024 09:30 AM

Luego que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Israel, hoy cancelaron el nombramiento del embajador nicaragüense en ese país, Óscar Obidio Cubas Castro, indica un acuerdo divulgado en La Gaceta, diario oficial.

El Acuerdo Presidencial No. 181-2024, establece que “Artículo 1. Por rompimiento de Relaciones Diplomáticas con el Gobierno de Israel, déjese sin efecto el nombramiento del Compañero Óscar Obidio Cubas Castro, en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el Gobierno del Estado de Israel, en calidad de concurrente, con sede en la Ciudad de Managua, República de Nicaragua, contenido en el Acuerdo Presidencial No. 50-2019, de fecha once de abril del año dos mil diecinueve”.

Óscar Obidio Cubas Castro fue nombrado embajador de Nicaragua en Israel el pasado 11 de abril de 2019, es decir tenía cinco años en el cargo.

Ruptura de relaciones diplomáticas

La semana pasada, el régimen sandinista rompió relaciones diplomáticas con Israel, en solidaridad con Palestina y "al cumplirse un año del brutal genocidio que continúa cometiendo el Gobierno fascista y criminal de guerra de Israel en contra del pueblo palestino".

"En solidaridad permanente con el pueblo y Gobierno de Palestina, con los pueblos que sufren el martirio, la destrucción y la barbarie y en estricto apego al derecho internacional y a las convenciones que rigen las relaciones civilizadas entre Estados y Gobiernos del mundo, el Gobierno de la República de Nicaragua rompe toda relación diplomática con el Gobierno fascista de Israel", indicó el Ejecutivo nicaragüense en un comunicado.

En la nota, el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo indicó que tomaron esa decisión considerando, además, la resolución de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), aprobada por unanimidad, "en la cual se condena el continuo genocidio, la crueldad, el odio extremo y el exterminio que ejecuta el Gobierno de Israel".

El Parlamento pidió a Ortega romper relaciones con el Gobierno de Israel, al que declararon "enemigo de la humanidad".

La petición fue hecha por el Legislativo, controlado por los sandinistas, a través de una declaración aprobada durante una sesión especial celebrada en Managua en solidaridad con el pueblo de Palestina, "que sufre", indicaron, "uno de los mayores genocidios perpetrados por el ejército sionista de Israel", y a la que asistió el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke.

Hace un año el Gobierno de Daniel Ortega se declaró "siempre solidario con la causa palestina" y condenó el "agravamiento" del "terrible" conflicto Israel-Palestina.

Con información de EFE