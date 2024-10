Prohíben ingreso a Nicaragua a Youtuber español Sergio Arce

Equipo de Periodistas

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impidió el ingreso a Nicaragua al youtuber español Sergio Arce, conocido como “Arce de Viaje” sin razón alguna. Sin embargo, el creador de contenido, logró entrar a territorio nacional por puntos ciegos entre la frontera de Honduras y Nicaragua.

En el vídeo “Esta dictadura ME PROHIBIÓ ENTRAR al país: INFILTRADO en NICARAGUA”, Arce de Viaje cuenta que agotó todas las vías legales para entrar a Managua, pero le negaron la entrada.

El youtuber español se dedica a viajar y crear contenido de los países que visita, en su viaje por Centroamérica se encontró con la noticia de que Nicaragua prohibió su ingreso al país, pese a que sus vídeos no están enfocados en política, ni temas similares.

“Siempre muestro todo lo que me va sucediendo en esta aventura por todos los países de América y, sin haberlo elegido, me topé con este bloqueo por... ¿hacer vídeos sobre destinos, culturas indígenas, y curiosidades...? ¿por subir mi viaje a mis redes sociales...?”, cuestionó.

Agrega “Agoté todas las vías legales posibles. Traté de hacer ABSOLUTAMENTE TODO para conseguir entrar a Nicaragua legalmente como vieron en el vídeo anterior, y también en este”.

“Independientemente del país al que haya ido, he estado mostrando una cara positiva sobre todo enfocándome en los destinos, en la cultura y en las curiosidades que iba descubriendo durante mi viaje. Hasta ahora, mi contenido nunca se ha enfocado en política y seguirá sin ser mi intención. Sin embargo, esta vez la situación fue diferente y aunque no lo elegí. Os voy a mostrar otro capítulo de este viaje y os lo muestro porque también forma parte de esta aventura que estoy viviendo por todos los países de América donde me topé con un problema que nunca imaginé vivir”.

Decisión inamovible

Según Sergio Arce, intentó ingresar dos veces al país, primero por La Mosquitia y luego por El Guasaule, en ambos puestos fronterizos le informaron que no podía ingresar, sin explicar las razones.

En el primer intento, los oficiales de migración lo esperaron con su nombre escrito en la mano. Y en el segundo intento lo retuvieron y le dijeron que era una decisión tomada desde Managua y que se retirara del lugar.

“Este es mi segundo intento. Yo había rellenado el formulario por cuarto o quinta vez, o sea, yo seguía queriendo entrar legalmente en el país, así que sabían perfectamente a través del formulario, qué día iba a intentar cruzar y ahora estoy acá en el sur de Honduras volviendo a tratar de entrar a Nicaragua, cuando aquellos no me dieron ninguna explicación de por qué no me permitían entrar, así que hoy llego acá a la frontera con la incertidumbre”, relata.

Explica que un agente con un rostro bastante serio le preguntó si tenía aprobado el formulario, pese a que la embajada nicaragüense en Tegucigalpa le informó que no es necesario que hacerlo con antelación, debido a que se puede rellenar en el lugar.

“El oficial pidió mi número de ticket, no podía leer muy bien, qué es lo que le apareció en el móvil cuando introdujo el mi número de ticket de formulario, pero lo que sí alcancé, a ver, era un texto muy largo y en mayúsculas mi nombre de usuario, que nada tiene que ver con mi nombre o apellidos, o sea, evidentemente era algo relacionado con mis redes. Luego me pidió el pasaporte, le tomó una foto”.

Luego de diez minutos, el oficial regresó con su pasaporte para decirle que no tenía autorizada la entrada a Nicaragua y que no iba a poder entrar.

“Le pregunté ¿por qué? me dijo que no me podía decir más que esa decisión venía tomada desde la capital, desde Managua y que era inamovible y que no se me ocurriese volver a presentarme en ninguna otra frontera de Nicaragua sin la aprobación, una aprobación que ambos sabíamos que nunca iba a recibir de hecho a día de hoy que estoy grabando este vídeo han pasado ya casi medio año desde que rellené el primer formulario y no he tenido respuesta”, contó.

Contó que a modo de “advertencia” el oficial le dijo que por “algo Dios no le está permitiendo entrar al país”.

“No sé si llamarlo advertencias o amenazas bastante maquilladas con frases como: haz caso a las señales de Dios si no te está permitiendo entrar en el país, es por algo, me dijo de que si entraba al país me iba a pasar algo, que dejase de insistir, además de todo esto yo seguía sin entender la situación (...) al oficial le estaban llamando cada dos minutos por teléfono diciéndome que por qué seguíamos ahí que me dijese que no podía entrar y que me fuese porque ellos nos estaban viendo desde una torre que hay ahí había una cámara y él me decía, fíjate que hay una cámara detrás de nosotros nos están mirando deberías irte cuanto antes”.

Asegura que antes de abandonar el puesto fronterizo de El Guasaule, otra oficial le pidió la información de sus redes sociales.

“básicamente me vino a preguntar por mis redes sociales para poder seguir mi viaje, así que ahora sin ningún tipo de duda, quedaba ya muy claro que el motivo de mi bloqueo era por ser creador de contenido algo que tampoco me acaba de convencer porque creadores de contenido más grandes y más polémicos que yo habían conseguido entrar al país sin embargo conmigo estaban siendo injustos”.

Por puntos ciegos

A pesar de los obstáculos para ingresar, el youtuber Sergio Arce no desistió de su intención de entrar al país, por lo cual optó por ingresar por puntos ciegos.

“Ahora que ya hemos parado a comprar algo, hemos puesto un pie en Nicaragua tío para que no se diga que no he estado acá. Esta es una bebida nacional, es rojita con el logo un indio a ver qué tal está”.

En su recorrido por Nicaragua, Arce de viaje visitó León, específicamente la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

También visitó Granada “Sabréis que me encuentro ahora mismo en el corazón del turismo aquí en la ciudad de Granada que es la calle La Calzada precisamente como podéis escuchar principalmente es conocida por los bares, restaurantes y también por la música en vivo”.

Antes de abandonar Nicaragua, Arce realizó un rápido recorrido por Managua donde conoció el Puerto Salvador Allende.