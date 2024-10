Chino Enoc envía mensaje a sandinistas antes de someterse a una cirugía

Equipo de Periodistas

Octubre 16, 2024 02:16 PM

Con 64 años, Marlon Sáenz Cruz, mejor conocido como “Chino Enoc”, figura histórica del Frente Sandinista y exiliado en Estados Unidos, envió un emotivo mensaje a sus antiguos compañeros momentos antes de ser trasladado al hospital para una cirugía mayor de reemplazo de prótesis.

“Este video lo hago antes de entrar al hospital”, afirmó el exguerrillero, uno de los 222 nicaragüenses desterrados por el régimen de Ortega en 2023, “me vinieron a traer a la casa, ya el conductor va en camino para llegar al hospital donde seré intervenido quirúrgicamente”.

Chino Enoc: “No tengo cargo de conciencia”

Chino Enoc, también autoproclamado paramilitar en 2018 y consciente que aún es blanco de críticas, reflexionó sobre la vida y la fe. “Cuando se llega a la tercera edad se suman todos los males crónicos”, dijo. “Pero estamos en manos de Dios”, tras aclarar que no tiene temor “porque no tengo ningún cargo de conciencia” pese a los señalamientos de algunos sectores de la oposición.

“A los sandinistas que todavía apoyan a ese régimen, hagan conciencia, tengan dignidad y abandonen esa dictadura criminal”, enfatizó al pedir unidad.

“Todo el que no se quiere unir es un agente de la dictadura, cuidado con los más radicales. Con los que se dicen ultraderechista, con los que no quieren unidad porque no se unen con nadie porque todo mundo para ellos es culpable”, agregó.

“Eso son los falsos, los agentes de la dictadura que se hacen pasar por radicales no hay radicalismos en estos momentos que pueda considerarse bueno si atenta contra la unidad nicaragüense contra la dictadura hasta terminar con ella y hasta que prevalezca la única y verdadera revolución que es la instauración de la democracia en Nicaragua”, dijo.

Cabe recordar que en noviembre de 2022, Chino Enoc fue condenado a 12 años y 6 meses por diversos delitos, incluyendo tráfico de armas después de verter críticas principalmente en contra de Rosario Murillo a quien tildó “desmoralizadora”, desmovilizadora” y hasta “divisionista”. Sin embargo, tras permanecer ocho meses en la cárcel, se autoproclamó preso político y aseguró que Daniel Ortega había dejado de ser su líder, marcando un giro radical en su trayectoria política.

“A mis amigos de los 222 (presos políticos), de los 135, de los 94 y a todos los que estamos en esta lucha contra la dictadura Daniel-Chayista no hay que parar hay que seguir adelante hasta derrotar esa dictadura criminal, represiva y asesina, traidora como lo es Rosario, traidor como lo es Daniel de compañeros de miles de héroes, de caídos, de lisiados que hemos sido traicionados por esta camarilla encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo”, concluyó.