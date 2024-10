Rosario Murillo se burla de apátridas y presenta cifras que falsean la realidad nicaragüense

"Son apátridas porque traicionaron a su patria... juegan a vivir donde ya no viven y a ser lo que ya no pueden ser, porque no aman a Nicaragua, han demostrado odiar a Nicaragua y al pueblo nicaragüense", expresó Rosario Murillo este miércoles

Octubre 16, 2024 05:32 PM

En su habitual alocución de mediodía, Rosario Murillo, vicepresidenta y vocera del régimen de Daniel Ortega, arremetió contra los más de 300 nicaragüenses que fueron desterrados, despojados de su nacionalidad y convertidos en apátridas tras ser acusados de "traidores a la patria".

Sus declaraciones son parte de la contínua burla hacia quienes fueron encarcelados y sufrieron la violación de sus derechos fundamentales, mientras el régimen sigue proyectando una imagen distorsionada de la situación en Nicaragua.

Durante su intervención, Murillo lanzó una serie de calificativos despectivos hacia aquellos a quienes el régimen ha condenado al exilio, diciendo: “Sabemos que nos toca defender la paz frente a todos los traidores y cobardes... gracias a Dios están en otro mundo, que no es el mundo mejor, no es el mundo sublime, es el mundo de la iniquidad, el mundo enfermo, decrépito, que no tiene inspiración ni esperanza”.

Asó se refirió a los opositores, añadió: "Son apátridas porque traicionaron a su patria... juegan a vivir donde ya no viven y a ser lo que ya no pueden ser, porque no aman a Nicaragua, han demostrado odiar a Nicaragua y al pueblo nicaragüense".

Murillo aseguró que los opositores son zombies, "lúgubres zombies, perpetradores de crímenes de lesa humanidad", asegurando que ellos “no quieren ver esta Nicaragua brillante y luminosa”.

Según la vicedictadora, mientras estos “traidores” habitan en un “mundo de condenables”, quienes apoyan al régimen viven en un “mundo heroico de paz y seguridad”.

Sus propias cifras

En su intervención, Murillo presentó los resultados de un sondeo de opinión que, según ella, muestran la aprobación del modelo de gestión del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y del gobierno de Daniel Ortega.

Según estas cifras, el 94.3 % de los nicaragüenses percibe estabilidad económica y social en el país. Además, afirmó que "un 95 % dice que vivimos en libertad y democracia" y que "un 92 % piensa que disfrutamos de derechos fundamentales".

Según Murillo, el sondeo, que no detalló quién lo ejecutó ni quienes fueron consultados, refleja que el 83% de la población está conforme con el rumbo que lleva el país bajo el liderazgo de Ortega, y un 85.1 % respalda los esfuerzos del presidente por "la unidad y la reconciliación nacional".

Murillo, además, continuó burlándose de la comunidad internacional, acusando a los exiliados de no entender la realidad del país.

"Eso no lo conocen, lo desconocen, es que no son de aquí, son de allá, de parajes infernales", afirmó en tono despectivo. Estas afirmaciones siguen la línea de un informe previo enviado a la ONU, en el marco del Examen Periódico Universal, donde el régimen presentó un informe tergiversado de la realidad que vive Nicaragua.