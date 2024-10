Chino Enoc informa que cirugía fue un éxito y critica sistema de salud nicaragüense

Equipo de Periodistas

Marlon Sáenz Cruz, de 64 años, mejor conocido como “Chino Enoc”, informó desde un hospital estadounidense que su reciente cirugía de reemplazo de prótesis fue un éxito. El exguerrillero sandinista, de 64 años y autoproclamado paramilitar en 2018, se recupera satisfactoriamente.

A pesar de las más de seis horas de operación, el exparamilitar se mostró optimista y agradeció la atención recibida. “Ya saben que yo no soy rajón, esta es mi quinta operación”, afirmó el Chino Enoc, uno de los 222 nicaragüenses desterrados por el régimen de Ortega en 2023.

Chino Enoc critica personal de salud nicaragüense

“Pues, todo fue un éxito y no hubo complicaciones, un poquito dilatado con más de seis horas. La cirugía no sé cuánto dilató, duramos en la etapa de recuperación y aquí estamos. Ya saben que yo no soy rajón, esta es mi quinta operación”, agregó el exguerrillero sandinista.

Sin embargo, el exmilitante aprovechó la oportunidad para criticar duramente el sistema de salud nicaragüense, al que calificó de precario y deshumanizado. “Tenés que llevar una tapa de limón para la mordida en la entrada”, ironizó, haciendo referencia a la falta de atención y respeto por parte del personal médico.

Ahora, como crítico del régimen Ortega Murillo, destacó el contraste entre la atención médica recibida en Estados Unidos y la precaria situación de los hospitales nicaragüenses, donde, según denunció los funcionarios del Ministerio de Salud se creen los dueños “y ustedes ya saben cómo son esos”.

Reiteró que en Nicaragua debía llegar al sistema de salud “con una tapa de limón abierta para ponerte en la mordida que te dan las enfermeras, para que no te pasen la rabia”, dijo sonriendo.

En Estados Unidos está al cuidado de “una enfermera muy amable”, insistió el Chino Enoc. “Yo creo que es una característica de aquí del personal de ser muy amable muy dulces, son tan amables que dan ganas de seguir hospitalizado… Solo puedo decirles que excelente atención”.

Confesó que antes de ingresar al quirófano soñó “con gente fea”, pero “solo un ratito” tras explicar que durmió quince horas y agradeció a quienes le dejaron muestras de afecto en los diferentes videos en vivo publicados desde su Facebook personal.

Cabe recordar que en noviembre de 2022, Chino Enoc fue condenado a 12 años y 6 meses por diversos delitos, incluyendo tráfico de armas después de verter críticas principalmente en contra de Rosario Murillo a quien tildó “desmoralizadora”, desmovilizadora” y hasta “divisionista”.

No obstante, tras ocho meses fue excarcelado, se autoproclamó preso político y aseguró que Daniel Ortega había dejado de ser su líder, marcando un giro radical en su trayectoria política, ya que en diferentes ocasiones ha destacado la solidaridad de Estados Unidos.

“Este es un compromiso más que tenemos, primero por la solidaridad de Estados Unidos, la atención que desde que vine me han dado desde el propio febrero que vinimos los 222 (presos políticos), sé que han gastado decenas de miles y miles (de dólares) en mí por recuperar mi salud, pero yo pienso que la mayor inversión que han hecho es el calor humano y la buena atención y el hacerte sentir bien y no es que solo es conmigo, la humanización del sistema de salud”, concluyó Chino Enoc.