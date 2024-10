Rosario Murillo dice que vence la "miseria" al atacar a nicaragüenses desnacionalizados

Murillo, en un nuevo discurso lleno de contradicciones, volvió a atacar a los más de 300 nicaragüenses exiliados y apátridas. “Así estamos, venciendo la miseria y la precariedad de espíritu de algunos que se empeñan en destilar odio, maldad, pero no cuentan, no son. Gracias a Dios dejaron de ser nicaragüenses”, insistió la vocera del régimen

Equipo de Periodistas

Octubre 18, 2024 04:08 PM



Por segunda vez en una semana, Rosario Murillo redobló su ataque contra los más de 300 nicaragüenses apátridas, a quienes despojó de su nacionalidad y expulsó del país. Con una crueldad inusitada, Murillo los declaró inexistentes, negando su condición de ciudadanos y su derecho a pertenecer a Nicaragua.

“Así estamos, venciendo, venciendo la miseria y la precariedad de espíritu de algunos que se empeñan en destilar odio, maldad, pero no cuentan, no son. Gracias a Dios dejaron de ser, porque nicaragüenses somos los que amamos nuestra patria bendita y los que trabajamos por la justicia, la verdad, la seguridad y el derecho de todos a vivir tranquilos, en paz y a vivir en nuestras tierras como dueños de esta patria nuestra, soberanía y dignidad nacional”, insistió Murillo este viernes en su alocución vespertina.

Tildó de zombies a los nicaragüenses apátridas

En un discurso lleno de contradicciones, Rosario Murillo afirmó que "todos tenemos derecho al bienestar", pero al mismo tiempo negó la ciudadanía a quienes, según ella, no son verdaderos nicaragüenses. “Todos tenemos derecho al bienestar, todos tenemos derecho a vivir tranquilos, todos tenemos derecho a trabajar y a prosperar”.

Sin embargo, dos días antes, en cadena nacional, los calificó como "traidores de la patria", asegurando que “juegan a vivir donde ya no viven y a ser lo que ya no pueden ser, porque no aman a Nicaragua, han demostrado odiar a Nicaragua y al pueblo nicaragüense". Además, ese mismo día los tildó de "lúgubres zombies, perpetradores de crímenes de lesa humanidad", asegurando que ellos “no quieren ver esta Nicaragua brillante y luminosa”.

Ortega y Murillo encabezan cadena de mando de crímenes

En febrero de este año el grupo de expertos de derechos humanos de ONU para Nicaragua aseguró que Daniel Ortega y Rosario Murillo y los altos funcionarios del Estado "deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos" contra los nicaragüenses, destacaron en un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

Presentaron la cadena de mando encabezada por Ortega Murillo y quienes ejecutan las órdenes

"Los patrones claves de violaciones actualmente usados por las autoridades incluyen: la expulsión de nacionales y extranjeros; la privación de la nacionalidad nicaragüense; la negación de entrada o de salida del territorio de Nicaragua; la creación de un ambiente intimidatorio y/o coercitivo; y la acumulación de actos represivos que ha obligado a muchas personas a abandonar el país y que, por lo tanto, constituye una forma de expulsión", dio el grupo de expertos el pasado 29 de febrero 2024.