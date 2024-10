Dora María Téllez califica aumento salarial en Nicaragua como una "burla sangrienta" a los trabajadores

Equipo de Periodistas

Octubre 25, 2024 02:45 PM

La activista y exguerrillera Dora María Téllez cuestionó el reciente anuncio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de incrementar el salario de los empleados públicos en un 4%. Según Téllez, esta medida representa una “burla sangrienta” para los trabajadores, quienes enfrentan dificultades crecientes debido a las políticas gubernamentales de despidos masivos y compactación de personal en diversas instituciones.

El incremento, que apenas suma 500 córdobas al sueldo promedio de 14,400 córdobas, es insuficiente para compensar el alto costo de la canasta básica, que actualmente ronda los 21,000 córdobas para una familia de cuatro. Téllez destaca que el aumento es solo una “sobada de espalda” para calmar el descontento entre los empleados públicos, que viven bajo amenaza de despidos constantes.

"No hay tal sobada de espalda, sino más bien una burla sangrienta al ojo empleado público porque todos los empleados públicos saben que hay barridas. Todas las alcaldías del país están esperando que llegue la escoba de la familia Ortega Murillo para despacharse alcaldes, acusarlos de corrupción y después a barrer con empleados públicos", expresó.

Recordó que la ola de despidos alcanzó a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) "En la UNI ya se fue la rectora y se despacharon también a otra cantidad de trabajadores de la UNI. En la alcaldía de Granada se fue la alcaldesa, dicen que el marido también está en problemas y también en la secretaria política; y también se fue el alcalde de El Castillo y así van a seguir con las alcaldías como han hecho con las instituciones públicas como el MEFCCA, están recortando en León, Chinandega, Matagalpa, Jinotega".

"Árboles de lata"

La activista también denunció el gasto del régimen en lujos y proyectos innecesarios, como los más de 160 “árboles de lata” instalados en diversas ciudades, mientras enfrenta dificultades económicas.

"Cuánto creen ustedes que gaste el régimen de los Ortega Murillo en los más de 160 árboles de lata que han sembrado en todo el país, porque ahora les ha dado por ponerlo en todos lados, calculen la luz, la construcción, el CPF porque si no hay CPF habrá problema, verdad, ¿Cuánto cuesta cada árbol de la vida? ¿Cuánto cuesta cada traje? de la familia Ortega Murillo, de los viajeros ¿Cuánto cuesta cada viaje? ¿Cuánto cuesta cada traje? ¿Cuánto cuesta cada reloj? ¿Cuánto cuesta cada salida a Rusia y a China, esos viajes son para conseguir dinero porque no hay incremento de inversiones en Nicaragua".

Por otro lado, Téllez señala que el régimen recurre cada vez más a inversiones extranjeras cuestionables, incluyendo la cooperación con Rusia y China, sin que estos acuerdos aporten beneficios tangibles a la economía del país.

"Los rusos no dan nada porque no están en condiciones, solo este centro de espionaje que hay. Los chinos no regalan dinero, los chinos lo que hacen es ponerte más de 400 tiendas, ya sabemos en sociedad, con quiénes verdad que están quebrando a una gran parte de los comerciantes nicaragüenses, porque quién creen ustedes que va a tener el monopolio de las importaciones de productos chinos, quién se le ocurre que va a tener el monopolio de la importación de productos chinos, pues lo que ya sabemos la familia, que ya sabemos la familia que controla, verdad, todas las correas de las ganancias y de los negocios en Nicaragua pero los chinos no regalan dinero, ellos hacen negocio llegan venden y se llevan los reales, esos no anda regalando dinero a nadie", continuó.

Téllez subraya que, a nivel internacional, el régimen Ortega-Murillo sigue aislado, enfrentando sanciones de Estados Unidos, Suiza y la Unión Europea. Recientemente, el bloque económico BRICS también rechazó la inclusión de Nicaragua y Venezuela, decisión que, según Téllez, refleja el desprestigio del régimen en el escenario global.

Finalmente, Téllez recuerda la difícil situación de 45 personas encarceladas en Nicaragua, algunas en condiciones de salud críticas. La activista insiste en la necesidad de presión internacional para lograr su liberación, destacando el caso de Eliseo Castro, quien se encuentra en el hospital Fonseca con un derrame cerebral, sin recibir la debida atención.