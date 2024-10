Familia de coronel en retiro Víctor Boitano denuncia desaparición forzada

Equipo de Periodistas

Octubre 26, 2024 03:10 PM

Un impactante video que circula en redes sociales muestra cómo un grupo de al menos cinco hombres, armados y vestidos de civil, ingresa por la fuerza a la vivienda del coronel en retiro Víctor Boitano, ubicada en Altamira, Managua, el pasado 23 de abril.

Lo que ocurre dentro de la casa no fue grabado, pero lo narró Eugenia Valle, la esposa del coronel en retiro del Ejército de Nicaragua, Víctor Boitano.

Valle relató a La Prensa, que el coronel estaba en la sala de su casa, acompañado de su esposa e hija, cuando se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Al abrir, un grupo de hombres armados y policías entró violentamente, encañonando a Boitano y llevándolo sin ninguna orden judicial a un destino desconocido. Seis meses después, su familia sigue sin saber su paradero.

Eugenia intentó defender a su esposo, argumentando su respeto como excoronel del Ejército, pero fue sometida por oficiales mujeres que entraron a la vivienda. Su hija, en medio del llanto, grabó la situación en vivo a través de redes sociales.

El 23 de abril fue secuestrado en su casa el coronel en retiro Víctor Boitano, sin que su familia hasta ahora sepa de su paradero. Esposa e hija del ex militar tuvieron que salir del país por punto ciego, cansadas del asedio y las amenazas. Dejo el video del operativo de hombres… pic.twitter.com/OsSa8bjGzz — Miguel Mendoza (@Mmendoza1970) October 26, 2024

"Víctor está desaparecido. El gobierno no reconoce que lo tienen y lo sacaron sin justificación. He ido a varias prisiones y no hay información sobre su paradero. Esto indica una clara intención de ocultar la verdad", expresó Eugenia.

Cansada del hostigamiento policial, amenazas y de una preocupante recaída de salud, Eugenia Valle abandonó Nicaragua por un punto ciego el 11 de octubre, buscando visibilizar el secuestro de su esposo ante organismos de derechos humanos. Su hija ya había salido previamente para unirse a su hermano en Europa.

"Eran días de angustia. Decidimos salir todos para denunciar lo que pasó. Víctor es un hombre de 63 años con varias enfermedades crónicas y su salud se deteriora sin medicación", afirmó Eugenia.

Boitano había regresado a Nicaragua en septiembre de 2023, tras cinco años en Italia, donde adquirió la nacionalidad. Su retorno se debió a la graduación de su hija, pero su situación cambió drásticamente con su arresto.

Eugenia aseguró que no comprende las razones de su secuestro, ya que su esposo no participaba en actividades opositoras y mantenía un perfil bajo. Sin embargo, ella sospecha que la acción podría estar relacionada con los libros que escribió sobre los crímenes del régimen de Ortega.

LEER MÁS: ONG humanitaria registra al menos seis desapariciones forzadas en Nicaragua

Supuestamente Boitano se encuentra detenido en la temida "Galería 300" del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, donde el régimen envía a prisioneros considerados peligrosos. Su familia teme por su vida y salud, ya que desconocen si recibe atención médica.

El caso de Víctor Boitano es una desaparición forzada más que se repiten en Nicaragua, una práctica preocupante de la que son víctimas opositores, periodistas y hasta ex parlamentarios como Brooklyn Rivera.