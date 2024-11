Régimen en Nicaragua niega ingreso a periodista cubano y su familia

Equipo de Periodistas

Noviembre 04, 2024 02:31 PM

El periodista independiente cubano, Enrique Díaz Rodríguez, y su familia se encuentran varados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Perú, tras ser impedido de ingresar a Nicaragua, así lo confirmaron varios medios de Cuba.

“Nuevamente se pone de manifiesto la confabulación entre las dictaduras de Cuba y Nicaragua, el periodista de CubaNet Enrique Díaz Rodríguez y su familia están varados en Lima, Perú, luego de que autoridades nicaragüenses le negaran la entrada a su país”, denunció el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

Periodista huyó de Cuba

Díaz Rodríguez, quien abandonó Cuba el pasado 1 de noviembre huyendo de la persecución del régimen, buscaba llegar a Estados Unidos a través de México.

El reportero denunció años de hostigamiento por parte de las autoridades cubanas, incluyendo la detención de su hijo de 18 años por negarse a cumplir el Servicio Militar Obligatorio (SMO), en protesta por el maltrato sufrido por sus padres. La familia solo fue liberada del asedio del régimen cubano a cambio de condicionar su salida del país.

“Me dieron la alternativa de que si salía del país con mi hijo, no pasaba nada, pero si me quedaba tenía que afrontar las consecuencias”, explicó Díaz a canal N.

La situación para el comunicador y su familia se agravó al llegar a Perú, donde se les impidió abordar el vuelo de conexión hacia El Salvador debido al cierre de la frontera por parte de Nicaragua. Ante esta situación, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) ha solicitado a las autoridades peruanas que no devuelvan a Díaz Rodríguez a Cuba y ha alertado a organismos internacionales sobre el caso.

“Cuando llegué aquí para hacer el check-in para embarcarme a El Salvador, me informaron que Nicaragua había cerrado las fronteras para mi familia y para mí”, continuó Díaz.

Según el comunicador, pidió información a Migración de Perú, pero como respuesta solo le comunicaron que la única opción era ser remitido a la aerolinea que lo llevó al país para ser devuelto a Cuba. “Eso lo consideré inaceptable, porque yo salí huyendo de Cuba”, enfatizó.

“¿Cómo Perú puede permitir que Nicaragua no me permita el ingreso? No entiendo”, cuestionó Díaz. “La vida de mi hijo está en juego, por eso regresar a Cuba no es una opción”, reiteró con voz temblorosa.

Diaz, viaja con cinco miembros de su familia: su esposa, su hijo de 18 años, su hija de 24 años, su yerno y su nieta de tres años.

Nicaragua prohíbe entrada de otros cubanos

La negativa de Nicaragua de permitir el ingreso de Díaz Rodríguez se suma a una serie de casos similares de cubanos a quienes se les ha impedido entrar a este país. En los últimos meses, al menos otros tres ciudadanos cubanos, entre ellos activistas políticos, han sido rechazados en la frontera nicaragüense.

Entre los afectados están: Yoel Acosta Gámez, Alisanni Lores Furones, Ramón Fuentes Lemes y Bárbaro de Céspedes “El patriota de Camagüey”.