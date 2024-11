Aguirre Sacasa cree que Putin podría retirar apoyo a Daniel Ortega para "acomodarse con Trump"

Equipo de Periodistas

El excanciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa, quien fue excarcelado y desterrado en Estados Unidos, no descarta que la administración del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, adopte una postura más firme y severa hacia el régimen de Daniel Ortega y que se interponga entre las relaciones de Rusia con Nicaragua.

Aseguró que las relaciones de Nicaragua con Rusia podrían convertirse en un tema de fricción entre Estados Unidos y Putin.

"Trump tiene una relación estrecha con Putin, y si en una reunión surge el tema de Nicaragua, Trump podría exigirle a Putin que retire su apoyo al régimen de Ortega. Es algo que no me sorprendería", indicó Aguirre Sacasa. "Rusia tiene mucho interés en mantener buenas relaciones con Estados Unidos, por lo que no descartaría que Putin acceda a esta demanda para evitar una confrontación en un tema sensible para Trump".

"A Putin le interesa acomodarse con Trump" y ese "acuerdo sería desastroso para los Ortega Murillo", analizó el excanciller.

Trump con medidas más fuertes

En una entrevista con 100% Noticias, Aguirre Sacasa, explicó que Trump, podría tomar medidas económicas y diplomáticas significativas contra el régimen debido a la creciente presión interna y su deseo de demostrar poder y "músculo" ante la comunidad internacional.

Aguirre Sacasa señaló que, a diferencia de su primer mandato, en el que la administración de Trump fue percibida como relativamente ausente en cuanto a América Latina, esta vez el presidente electo podría actuar con más determinación.

"En la primera contienda electoral, Trump recibió muchas críticas por hablar mucho sobre lo que sucedía en otras partes del mundo, pero hacer relativamente poco, con excepción del Medio Oriente. Su enfoque estuvo centrado principalmente en Israel y las relaciones con los países árabes, mientras que América Latina no recibió mucha atención, salvo México, debido a la frontera y la fuerte inversión estadounidense en sectores como la automotriz", explicó Aguirre Sacasa.

Sin embargo, el exdiplomático considera que esta vez, con un discurso más duro, Trump podría cambiar su enfoque hacia una América Latina que, según él, ha sido una preocupación creciente para muchos sectores del Congreso de Estados Unidos, en particular los representantes cubanoamericanos.

"Una alternativa es que Trump y su Departamento de Estado continúen con las medidas que vimos en su primera administración, pero tengo la impresión de que esta vez podría ir más allá", destacó.

Bloqueo a préstamos y CAFTA

El exdiplomático, subraya que uno de los factores que podría influir en la política de Trump hacia Nicaragua son los fuertes lazos con los congresistas cubanoamericanos, quienes tienen una gran influencia sobre las decisiones del presidente. "Gente como María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y (Ileana) Ros-Lehtinen, que están en Miami, presionarán mucho para que Trump tome acciones más duras contra las dictaduras en la región, especialmente contra la de Nicaragua", apuntó.

Según Aguirre Sacasa, el gobierno de Trump podría aplicar una serie de sanciones económicas que afecten gravemente la economía de Nicaragua. "Primero van a cortar la ayuda de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de los cuales Estados Unidos es el principal accionista", señaló. "Eso sería un golpe durísimo para el régimen de Ortega, ya que sin estos préstamos, la economía nicaragüense podría colapsar".

Además, destacó que Trump podría tomar medidas unilaterales, sin la necesidad de consultar con el Congreso de los Estados Unidos, para bloquear el acceso privilegiado que Nicaragua tiene a su mercado a través del Tratado de Libre Comercio de América Central (DR-CAFTA).

"Este tipo de acción es perfectamente viable. Trump podría recurrir a ello para mostrar fuerza, especialmente hacia un gobierno como el de Nicaragua, que tiene una larga permanencia en el poder y que está preparando a una segunda generación para perpetuar la dinastía Ortega-Murillo", señaló Aguirre Sacasa.

Ortega se expone a sanciones por facilitar migración irregular

Desde Washington, Aguirre Sacasa, también comentó el papel de Nicaragua como punto de tránsito para migrantes que buscan el ingreso irregular en Estados Unidos.

"Nicaragua ha pasado a ser un punto clave en la ruta migratoria, no solo para nicaragüenses, sino también para personas de otras partes de América Latina, Asia y África", explicó Aguirre Sacasa. "El régimen de Ortega-Murillo está facilitando este tránsito, lo que le ha generado ingresos lucrativos, pero también lo expone a sanciones de un gobierno como el de Trump, que está decidido a frenar la inmigración ilegal a toda costa".

Aguirre Sacasa advirtió que el tema de la inmigración ilegal será crucial para la política de Trump en su nuevo mandato. "Ni republicanos ni demócratas pueden ignorar la importancia de frenar el flujo de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. Para Trump, demostrar que puede tomar medidas severas contra los países que facilitan este fenómeno sería una prioridad", señaló.|