Equipo de Periodistas

Noviembre 10, 2024 04:45 PM

El opositor nicaragüense Jaime Arellano, quien formó parte del primer grupo de 222 presos políticos excarcelados y desterrados del régimen de Daniel Ortega, compartió sus perspectivas sobre las posibles implicaciones de la futura administración de Donald Trump en relación con Nicaragua.

Arellano, quien ha estado muy involucrado en el activismo en pro de Donald Trump, aseguró que existen grandes expectativas sobre cómo los republicanos, podrían incidir en la dinámica internacional hacia Nicaragua.

Arellano destacó que la administración republicana tiene una visión más clara sobre la situación de Nicaragua, particularmente por las crecientes influencias extranjeras de Rusia, China e Irán en el país.

"El presidente Trump y los republicanos ven a Nicaragua como un peligro de seguridad nacional. Ven la influencia de Rusia, la influencia de China, la influencia de Irán, que están teniendo en Nicaragua", advirtió.

"Los republicanos están más preocupados por el tema de seguridad nacional, y eso nos interesa a nosotros, porque para sacar a Ortega necesitamos una posición fuerte y dura de la comunidad internacional. Generalmente, esa postura la lideran los Estados Unidos", dijo, agregando que aunque los nicaragüenses son quienes finalmente acabarán con Ortega, la presión internacional, liderada por Estados Unidos, es esencial para un cambio.

LEER MÁS: Aguirre Sacasa cree que Putin podría retirar apoyo a Daniel Ortega para "acomodarse con Trump"

Jaime Arellano, también se refirió a la agenda de los republicanos, señalando que, aunque Latinoamérica no es una de sus prioridades, la situación en Nicaragua podría generar una respuesta más firme si la oposición nicaragüense presenta propuestas claras y cohesivas.

"El presidente Trump y los republicanos tienen en su agenda primero fortalecer a los Estados Unidos, pero eso no significa que no puedan actuar en favor de Nicaragua si presentamos propuestas serias y bien fundamentadas", afirmó.

Uno de los puntos críticos mencionados por Arellano fue la relación de Ortega con grupos como Hezbolá y Hamás, lo que podría intensificar el aislamiento de Nicaragua en el contexto internacional.

"Hay pruebas de que en la isla Margarita de Venezuela hay grupos de Hezbolá y de Hamás, y la relación que tiene el presidente Trump con los judíos y con Israel es más fuerte. Uno de los gravísimos errores que ha cometido Ortega es haber dedicado una plaza a Hamás después del ataque terrorista del 7 de octubre", señaló Arellano, quien subrayó que la postura de Ortega podría tener consecuencias severas para Nicaragua.

LEER MÁS: Trump le pasará factura a Ortega por ocupar migración como arma contra Estados Unidos

"Esto podría resultar en un consenso entre Israel y los Estados Unidos de que Nicaragua es enemigo de ambos, lo que podría llevar a sanciones económicas o incluso un bloqueo económico", advirtió.

En cuanto al futuro de la oposición nicaragüense, Arellano hizo un llamado a la unidad "el panorama con la elección de Trump y los republicanos se le complica enormemente a Ortega. Ahora depende de nosotros, de los que estamos asumiendo liderazgo en la oposición, de presentar una propuesta cohesionada", afirmó.

Según el opositor, la clave para lograr un cambio radica en fortalecer a los liderazgos dentro de Nicaragua, apoyándolos con recursos, asesoría y herramientas que les permitan trabajar desde adentro. "Lo que tenemos que hacer desde afuera es apoyar a esos liderazgos de Nicaragua, darles los recursos, el apoyo, y la asesoría que necesitan", sostuvo.

Arellano también expresó confianza en que la situación cambiará más rápidamente que en otros países de la región.

"No nos va a pasar como los cubanos, no vamos a esperar 60 años para volver a Nicaragua. Yo creo que no vamos a esperar más de una década. Depende de la inteligencia y la eficacia que podamos usar", afirmó, con la esperanza de que las fuerzas opositoras dentro de Nicaragua continúen su trabajo clandestino, uniéndose y fortaleciendo su estrategia.

Finalmente, Arellano instó a los nicaragüenses a no perder la esperanza. "Sigan trabajando, sigan preparándose, que muy pronto esas fuerzas van a empezar a recibir la ayuda que necesitan", concluyó.