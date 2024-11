Equipo de Periodistas

Luego de que el diario The New York Times reportó que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, planea ofrecer la importante cartera de Secretario de Estado al senador cubano-estadounidense de Florida Marco Rubio, algunos opositores nicaragüenses consideran que esta designación significa que las dictaduras en Latinoamérica son un tema importante para la política exterior de Estados Unidos.

En su reciente análisis, el político y opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro explicó que la política exterior de Donald Trump está marcada por cuatro prioridades claras: inmigración, el conflicto en Ucrania, la situación en Medio Oriente y las relaciones con China. No obstante, Chamorro enfatiza que, aunque Trump no tiene tiempo para una reelección, su nominación del senador Marco Rubio sugiere que América Latina también podría ganar relevancia en su agenda.

“Trump no tiene tiempo, no puede ser reelecto porque ya fue Presidente y la prohibición constitucional es absoluta en que no puede ser reelecto. Por lo tanto, al no tener tiempo, tiene que trabajar en estos cuatro elementos al mismo tiempo. Una gran preocupación de los latinoamericanos era que, obviamente, teniendo estos cuatro elementos sobre el plato, se va a dedicar poco a América Latina, y ahí es donde viene la nominación de Marco Rubio como un elemento sumamente importante”, expresó Chamorro a 100% Noticias.

Chamorro señala que el senador Marco Rubio es un reconocido defensor de la causa latinoamericana, lo cual representa un actor clave en la política exterior hacia la región.

“Marco Rubio conoce a los dictadores, sabe cuáles son las formas de trabajar, sabe que no son de paños tibios, sino que hay que trabajar con fuerza, mostrar fuerza para generar cambios. Así que, obviamente, los dictadores de Venezuela, Cuba y de Nicaragua, Daniel Ortega, deben de estar sumamente preocupados”.

Desde 2018, Rubio ha estado en contacto constante con opositores nicaragüenses, manteniéndose informado sobre la represión y los desafíos que enfrenta la lucha democrática en Nicaragua.

“La oficina del senador está continuamente informada de los avances de la lucha por la democracia y las dificultades que enfrentamos como opositores; estuvo muy pendiente de los presos políticos, de la persecución religiosa y de todos los temas que conocemos. De tal manera que esta es una nominación de mucha importancia para América Latina, porque pone en el mismo nivel de importancia, o el mensaje que está enviando el presidente electo es que quiere poner a América Latina en el mismo nivel de importancia que la migración ilegal, Ucrania, el Medio Oriente y China. Y eso es una noticia positiva para la democracia en el continente americano”, concluyó.

Buena noticia

De igual forma, el exdiputado opositor Eliseo Núñez dijo que es una buena noticia para Nicaragua que se designe a Rubio como Secretario de Estado porque habrá mayor atención sobre Nicaragua, Cuba y Venezuela.

“El senador Rubio tiene suficientes conexiones con la oposición nicaragüense, con gente que puede realmente retroalimentar y diseñar una estrategia política de la comunidad internacional para que Ortega pueda ceder y, en el mejor de los casos, pueda salir del poder”, expresó.

Agregó “Realmente lo que necesitamos en Nicaragua es sustituir a la dictadura de Ortega. Ese camino no es fácil, la diplomacia tiene serios problemas ahora, pero con alguien que tiene la voluntad, el conocimiento y la capacidad, creo que podemos avanzar más”.

Trifecta perfecta

Al igual que Núñez, el analista político Jaime Arellano dijo que el nombramiento del senador Rubio como Secretario de Estado es una ayuda enorme para la situación de los nicaragüenses.

“Es la trifecta perfecta para Nicaragua: Trump presidente, Rubio Secretario de Estado y el senador Scott como líder del Senado. ¿Por qué es esto importante? Porque Rubio conoce muy bien la situación de los nicaragüenses, de Venezuela, de Cuba obviamente, pero él ha dicho públicamente que este problema de Nicaragua es un problema de seguridad nacional, que se ha vuelto un problema de seguridad nacional”.

Ante esto, Arellano considera que Rubio va a poner la situación de Nicaragua entre los problemas serios que tiene los Estados Unidos.

“El siguiente paso ahora es que tenemos que luchar, estar listos y presentar una propuesta coherente, una propuesta que refleje la voluntad de la oposición nicaragüense, clandestina, que está en Nicaragua. Porque lo he dicho claramente: nosotros los nicaragüenses vamos a sacar a Ortega, pero esa lucha para sacar a Ortega la va a liderar la oposición que está en Nicaragua. Nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar, ser los voceros de los que están en Nicaragua, y de esta manera coordinar con la comunidad internacional para que nos den el apoyo que necesitamos”, dijo Arellano a 100% Noticias.

Nicaragua, una amenaza a la seguridad nacional

El opositor nicaragüense Alfredo Gutiérrez expresó que la nominación de Marco Rubio en el equipo de política exterior de la administración Trump representa un giro decisivo en la postura de Estados Unidos hacia el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Gutiérrez considera que, debido a la trayectoria de Rubio y su acceso privilegiado a información de inteligencia como vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, el senador puede influir en decisiones de mayor dureza contra el régimen.

“Rubio ha sido el vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado por varios años, lo cual le ha dado la oportunidad de tener acceso a información privilegiada, información de inteligencia, y comprobar diversas maniobras y compromisos en temas de convenios militares entre Nicaragua y otros países enemigos de Estados Unidos que están claramente identificados, como el Estado Islámico de Irán, China, Rusia, Corea del Norte y otros países de índole terrorista”.

Para Gutiérrez, este contexto subraya a Nicaragua como una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. y para la estabilidad en el hemisferio occidental, una situación que Rubio no ignorará.

“Esto implica desde ya un cambio radical en cuanto a las medidas que esta nueva administración adoptará en relación a la dictadura de Nicaragua. Ahora bien, ¿Cuáles podrían ser las acciones que la administración Trump adopte en relación al régimen de Nicaragua?”.

Gutiérrez prevé que en una primera fase, una administración con Rubio al frente de la política exterior podría imponer sanciones severas contra el régimen de Ortega y sus instituciones.

Además, advierte que estas medidas podrían incluso afectar a empresarios privados que han colaborado con el régimen sandinista. Para Gutiérrez, el endurecimiento de las sanciones es un paso inminente en una estrategia que no debería demorar más de un año en mostrar sus efectos y que promete ser más intensa en fases posteriores.