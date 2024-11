Nicaragua se solidariza con Colombia por la emergencia generada por las lluvias

Equipo de Periodistas

Noviembre 12, 2024 04:28 PM

El Gobierno de Nicaragua se solidarizó este lunes con Colombia por la emergencia generada por las lluvias, que han causado estragos en varias regiones del país, con afectaciones en un total de 27 de los 32 departamentos del país suramericano.



"Nuestra solidaridad fraternal y plena a usted y su pueblo en estos momentos de desgracias por eso que llamamos cambio climático y que sabemos es consecuencia de la injusticia, es decir, de la depredación de Nuestra Madre Tierra, generada y desatada por la avaricia y el egoísmo de los colonialistas e imperialistas", escribió el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en una carta dirigida a su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

"Como hermanos en nuestra América-Caribeña, en la Patria Grande, les hacemos llegar a usted y a su pueblo, sobre todo a las familias más afectadas, nuestras oraciones por el pronto restablecimiento de la normalidad en Colombia, y en sus vidas cotidianas", continuó Ortega, que suscribió la carta junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

LEER MÁS: Lula sobre Venezuela y Nicaragua: “No puedo seguir preocupándome por problemas ajenos”



Este tono contrasta con las declaraciones del pasado 26 de agosto, cuando Ortega acusó a Petro de defender los intereses de Estados Unidos en Latinoamérica por no reconocer los resultados de las elecciones venezolanas.



Ortega aseguró entonces en una cumbre virtual con jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) que a Petro lo ve "compitiendo con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en ver quién va a ser el líder que va a "representar a los yankis en América Latina".



"Así lo veo a Petro, pero el pobre Petro no tiene la fuerza que tiene lógicamente Brasil", agregó el mandatario sandinista, que criticó a sus colegas por no reconocer la reelección otorgada por el ente electoral venezolano de su aliado, el presidente Nicolás Maduro, en las controvertidas elecciones del pasado 28 de julio.



Un día después, Petro aseguró que "al menos" su Gobierno no arrastra "los derechos humanos del pueblo" como lo hace su homólogo nicaragüense.



Las fuertes lluvias de los últimos días en Colombia han provocado inundaciones, desbordamientos y deslizamientos que afectan a 27 de los 32 departamentos colombianos y a cerca de 46.000 familias.



El departamento del Chocó, en la costa del Pacífico, es el más afectado por el momento, con más de 30.000 familias damnificadas.



Petro declaró el domingo la situación de desastre en todo el país, aunque los esfuerzos de ayuda se centrarán en tres zonas "con una escala muchísimo mayor": el norte del departamento de La Guajira, en el Caribe; en todo el departamento del Chocó y en la capital, Bogotá, "por escasez de agua potable".EFE