Dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua en riesgo con Trump, según Mario Diaz-Balart

El congresista Mario Diaz-Balart afirmó que las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua no resistirían cuatro años de Donald Trump

Equipo de Periodistas

Noviembre 13, 2024 01:31 PM

El congresista Mario Diaz-Balart afirmó en una entrevista con la cadena NTN24 que está convencido de que las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua no sobrevivirían cuatro años de gobierno de Donald Trump. En la entrevista, también analizó la casi segura nominación del senador Marco Rubio como secretario de Estado del presidente electo de Estados Unidos.

“Yo lo he repetido por muchos años y estoy convencido de que estas dictaduras, la de Cuba, Venezuela y Nicaragua, no hubiesen sobrevivido otros cuatro años con el presidente Donald Trump, y sigo pensando igual”, indicó el funcionario.

Anuncia acciones más severas que las sanciones

Al ser consultado sobre la posibilidad de imponer nuevas sanciones a estos regímenes, el congresista expresó que eso sería "solo el comienzo", y agregó que una nueva administración de Trump tomaría acciones aún más severas. “Creo que veremos un cambio de actitud dramático: dejar de ofrecer alivio, aliento, oxígeno y concesiones unilaterales a los enemigos de sus propios pueblos y de la seguridad nacional de Estados Unidos”, indicó.

Además, Díaz-Balart sugirió que el país tiene muchas medidas posibles, tanto en el plano "diplomático" como "económico", y destacó la posibilidad de actuar en conjunto con aliados internacionales.

"Estoy convencido de que quienes deben estar aterrados son los dictadores de nuestro hemisferio, así como los enemigos de Estados Unidos", añadió, afirmando que este cambio de liderazgo en la Casa Blanca traerá satisfacción a los aliados y preocupación a los adversarios.

“Hay un liderazgo real en la Casa Blanca y un equipo que entiende el mundo, los que tienen que estar aterrorizados y con mucha razón son los Mullah en Iran, igual los dictadores en nuestro hemisferio y los enemigos de su propio pueblo y enemigos de Estados Unidos”, insistió.

Celebra nominación de Marco Rubio

Respecto a la posible nominación de Marco Rubio, Díaz-Balart subrayó que, aunque aún no ha sido confirmada oficialmente, considera que es una "decisión tomada". La noticia sobre la intención de Trump de ofrecer a Rubio el cargo de secretario de Estado fue publicada por el diario The New York Times.

“No hay nadie más preparado que él”, aseguró el congresista “Conoce el mundo y nuestro hemisferio y, entiende la política del presidente de manera clara”.

Díaz-Balart argumentó que esta nominación es clave para Estados Unidos, ya que, en su opinión, enviará un mensaje a los adversarios del país de que la nueva administración no permitirá que sus enemigos actúen sin consecuencias.

“Los adversarios de Estados Unidos ahora saben que tienen un líder en la Casa Blanca con el presidente Trump como un equipo que no está dispuesto a aceptar que los enemigos de EEUU tengan luz verde para hacer todo lo que quieran hacer”.

Por último, el congresista criticó al actual presidente, Joe Biden, por su supuesta falta de claridad sobre quiénes son los aliados y adversarios de Estados Unidos, insinuando que Trump tiene una visión mucho más definida en este aspecto.