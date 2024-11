Absuelven al embajador de Colombia en Nicaragua del delito de tráfico de estupefacientes

El alto tribunal aclaró además que la defensa de Muñoz "no logró demostrar su hipótesis de que se trató de un montaje y que la droga fue plantada en la maleta" como afirmó

Noviembre 20, 2024 03:28 PM

La Corte Suprema de Justicia absolvió, en primera instancia, al embajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz, del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, luego de que fueran hallados 146,3 gramos de cocaína en una maleta suya en 2018.



El alto tribunal recordó que todo ocurrió el 18 de mayo de ese año cuando Muñoz, que fue representante a la Cámara entre 2018 y 2022, llegó al aeropuerto José María Córdova, de Medellín, y las autoridades hallaron la cocaína.



"Luego en una nueva revisión se encontraron otros 200 gramos de la misma sustancia", agregó la información.

Sin embargo, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte explicó que "si bien se encontraba demostrada la situación fáctica y los elementos objetivos del tipo penal por el que fue llamado a juicio el acusado, no ocurría lo mismo en relación a los elementos subjetivos".



"Para la configuración del tipo penal se requiere demostrar el ánimo que tenía el procesado de la distribución o venta de la sustancia estupefaciente, y en este caso la Sala consideró que la Fiscalía no se ocupó de acreditar esto y omitió toda referencia fáctica y probatoria dirigida a evidenciar que el excongresista pretendía comercializarla", precisó la Corte.



El alto tribunal aclaró además que la defensa de Muñoz "no logró demostrar su hipótesis de que se trató de un montaje y que la droga fue plantada en la maleta".



Frente a esta decisión, la Fiscalía puede apelar ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. EFE