Opositores: Nueva constitución es despótica para sucesión dinástica en Nicaragua

Equipo de Periodistas

Noviembre 20, 2024 05:43 PM

La reforma constitucional de Daniel Ortega y Rosario Murillo, enviada a la Asamblea Nacional, es un paso más hacia la consolidación de una dictadura familiar, consideran opositores nicaragüenses desde el destierro. Esta reforma amplía el periodo presidencial a 6 años.

Dora María Téllez asegura que diseñaron la reforma de más de un centenar de artículos para garantizar en la constitución la sucesión dinástica.

"Es el establecimiento de dos presidencias y el hecho de que ya un vicepresidente no sea nombrado por la Asamblea Nacional de entre los diputados, sino que sea nombrado directamente por los copresidentes...La Rosario Murillo se garantiza que si faltara Daniel Ortega, automáticamente sigue siendo presidenta y que pueda nombrar a su hijo Laureano". El plan es poner a Laureano como vicepresidente "porque actualmente él no pudiera ser colocado en la línea de sucesión porque no es diputado, entonces el artículo está hecho exclusivamente para permitir a Laureano ser vicepresidente, por nombramiento de su mamá y de su papá", explicó Téllez.

La reforma elimina la necesidad de que el vicepresidente sea elegido por voto popular e imponen ahora que los Co-Presidente Ortega y Murillo, elegirán a varios "vicepresidentes" y el primero será Laureano Ortega.

Además, la exguerrillera, señaló que la reforma amplía el periodo presidencial a seis años, lo que considera "ilegal", ya que, según ella, Ortega nunca fue electo de forma legítima para un mandato de seis años. La historiadora denunció que, mediante esta reforma, el régimen busca institucionalizar "lo que ya están haciendo en la práctica", dijo Téllez a 100% Noticias.

Juan Sebastián Chamorro: "Una constitución despótica"

Juan Sebastián Chamorro, líder opositor excarcelado y desterrado, calificó la reforma como una "constitución despótica", señalando que sus cambios refuerzan un sistema totalitario. Chamorro condenó especialmente la eliminación de la separación de poderes.

"La nueva Constitución que entrará en vigencia el próximo año, eliminando la forma de gobierno como la conocemos con la separación de los poderes de el Estado, pasan a ser estos órganos bajo la coordinación de una co-dictadura bicéfala, se eliminan una serie de derechos constitucionales y se declaran traidores a la patria a nivel constitucional a cualquier persona que piense lo contrario a ellos. Se establece la bandera del Frente Sandinista como símbolo patrio y se instauran los paramilitares a nivel constitucional bajo la supuesta figura de policía voluntario, se establecen además serios controles para los medios de comunicación y para la Iglesia", apunta Chamorro.

"Tenemos que estar conscientes de que constituye la más flagrante violación de los derechos porque se trata de la Carta Magna, no es normal, no debemos de aceptar...Tenemos que tomar esta Constitución despótica como un elemento de nuestra lucha para recordar cuáles deben de ser los principios fundamentales de una economía, una democracia, una sociedad liberal, en la que se respete la independencia de poderes, los derechos fundamentales, el respeto a la libertad de culto, de asociación, de información, de participación, todos estos elemento ahora quedan violentados en la máxima carta constitucional, no debemos normalizar", alertó el expreso político.

Atentado contra la democracia y derechos fundamentales

Félix Maradiaga, director de la Fundación Libertad y también exiliado, se sumó a las críticas, calificando la reforma como un "atentado despiadado contra la democracia y los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense". En su opinión, la reforma busca consolidar un régimen autoritario que perpetúe el control de Ortega y Murillo sobre el país.

"Entre los aspectos más preocupantes, destaca la ampliación del periodo presidencial de cinco a seis años, lo que profundiza la perpetuación de un régimen autoritario que ha destruido cualquier vestigio de alternancia en el poder.

Desde el exilio, Maradiaga también condenó la alineación geopolítica del régimen, al afirmar que esta reforma reafirma la postura del gobierno de Ortega como un aliado de dictaduras internacionales, como las de China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Además, señaló que la reforma otorga a Ortega y Murillo un control aún más férreo sobre las instituciones nicaragüenses, eliminando cualquier posibilidad de autonomía municipal y consolidando el control absoluto del Ejecutivo.

"Este cambio constitucional es una formalización de lo que ya estaba ocurriendo en la práctica: un totalitarismo sin contrapesos, donde la disidencia es criminalizada y los derechos humanos son sistemáticamente violados", concluyó Maradiaga.

Añadió que la eliminación de la independencia de los poderes del Estado, la instauración de la “co-presidencia” para Rosario Murillo y la criminalización de la oposición bajo el concepto de “traición a la patria”, reflejan una tiranía que busca sofocar cualquier forma de disidencia.

Lamentó además los aspectos sobre la supresión de la autonomía municipal y la capacidad del Ejecutivo, de suspender derechos constitucionales a su discreción, la consolidación de un Estado policial al servicio de la dictadura.

Las reacciones de estos líderes opositores coinciden en la preocupación por la consolidación de un régimen cada vez más autoritario.

Haydée Castillo: Están en guerra

Haydée Castillo, activista de Derechos Humanos, considera que las reformas anunciadas evidencian que la dictadura de Ortega Murillo se percibe en guerra.

“Están a la defensiva y totalmente vulnerables a imprevistos en la historia, muestra a la comunidad internacional y al multilateralismo, como una familia puede en pleno siglo XXI, retornar a un pueblo a la era de esclavitud, subordinando todos sus derechos humanos a un panfleto dictatorial”, dijo Castillo, premio ACAMPA.

La activista añadió “buscan manipular al pueblo con idearios que ellos mismos traicionaron, nos interpela en lo más profundo a cada ciudadano/a nicaragüense a defender nuestros derechos fundamentales, y a los liderazgos sociales, políticos y económicos, a ponernos de una vez por todas a la altura de las circunstancias y proponer una alternativa política a semejante asalto dictatorial”, opinó Castillo.