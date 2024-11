"En Nicaragua no hay Constitución, solo un adefesio", dicen juristas nicaragüenses

Equipo de Periodistas

Noviembre 21, 2024 10:20 AM

El economista y exdiputado opositor Enrique Sáenz calificó como un "adefesio demencial" la propuesta de reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua impulsada por el dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según Sáenz, este proyecto no solo carece de legalidad y coherencia, sino que formaliza el control totalitario que el régimen ejerce sobre el país.

"Este texto es producto de mentes demenciales. Difícilmente una persona en sus cabales, por muy dictador que sea, podría producir semejante mamotreto", afirmó Sáenz.

No son reformas constitucionales

El diputado opositor asegura que esta modificación no reformas constitucionales, sino un "adefesio" que no respeta siquiera las mínimas formas de una Constitución, utilizando lenguaje soez y conceptos confusos.

"Llamarle reformas constitucionales es cometer un error, es un adefesio, no es ninguna reforma constitucional, simplemente es la consagración de que en Nicaragua no hay Constitución tan sencillo como eso, entonces desde mi punto de vista no es ninguna reforma constitucional, es un adefesio que confirma que en Nicaragua ni hay Constitución ni hay instituciones ni hay marco legal. Es un adefesio", insistió.

Sáenz señaló que el régimen sandinista está "vulgariando" la ley fundamental del país "ellos están vulgariando lo que es la Ley fundamental y lo que presentaron es un adefesio y nosotros no podemos llamar reforma constitucional cuando es un vulgareo por parte de ellos a lo que en cualquier Estado del mundo, pues tiene cierta respetabilidad como es la Constitución; si ellos no la tienen porque la vamos a tener nosotros".

"Traje a la medida"

Entre las modificaciones, se incluye la figura de un “copresidente” y una “copresidenta”, algo que Sáenz considera como un "traje a la medida" del régimen para perpetuarse en el poder.

"A partir del 2026 vamos a tener un co-presidente y una co-presidenta y ¿por qué no una co-presidenta y un co-presidente?, es decir, están construyendo un traje a la medida, a la medida de sus mentes demenciales, ¿estos seis años son a partir del 2026 o se están ampliando el período por un año más?, ninguna de las dos cosas debería sorprendernos, porque ya en otros momentos han aplicado reformas constitucionales de manera retroactiva como el caso del despojo de nacionalidad que no existía ni en la Constitución, ni en las leyes pero aprobaron una reforma constitucional y la aplicaron sin que estuviera vigente!, expresó.

El exdiputado también señaló que, aunque las instituciones ya estaban bajo control absoluto de Ortega, esta reforma busca "juridicidad" para formalizar la ausencia de un marco legal en el país.

"Podemos perfectamente esperar que la apliquen cuando se les antoje, es un autogolpe de Estado. Ortega aunque ya lo hacía, ya estábamos claro que no había ninguna institucionalidad que escapara a su control ahora, pues le está dando este manto para supuestamente darle juridicidad a lo que ya sabemos que está anulando formalmente toda la institucionalidad pública y formalizando lo que ya estaba de hecho".

Señala que la reforma otorga al presidente la facultad de nombrar múltiples vicepresidentes según su conveniencia, consolidando aún más el totalitarismo. "Ahora con la vicepresidenta la única fuente de poder no hay ninguna institución, no hay ningún poder del Estado, no hay ninguna ley, ni hay Constitución porque incluso podían haber guardado la forma de recoger la firma de los diputados y que fueron una iniciativa de los diputados, y el otro disparate es que pueden nombrar a los 10 o 12 asesores que tienen como vicepresidentes, ellos se arrogan la facultad de decidir cuántos vicepresidentes habría porque no es uno verdad".

"Mentes demenciales"

Sáenz también calificó la propuesta como resultado de "mentes demenciales". "Difícilmente una persona en sus cabales por muy dictador que fuera difícilmente una persona con sus cinco sentidos podía producir semejante mamotreto".

Agrega que "la iniciativa es la confirmación de que tristemente, desgraciadamente está en poder de unos sujetos que perdieron la razón y que en consecuencia como ya lo han demostrado, esta es una confirmación nada más cualquier cosa puede esperarse de estas personas lo más perverso y lo más loco".

Según el economista, el régimen busca “prepearse” ante un escenario político incierto y afianzar su poder absoluto.

"El próximo año es teóricamente entraríamos en un año pre-electoral, por otro lado frente a la incertidumbre que representa la nueva administración norteamericana, pues están intentando como se dice en buen nicaragüense, prepearse. Esto tiene que ver con el temor o la incertidumbre o las dos cosas que le provoca la nueva administración norteamericana.

Nuevo Estado, nueva constitución

Por su parte, la abogada y defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez opinó que no son reformas constitucionales, sino un nuevo orden juridico.

“La oposición está dormida? Es ilegal e ilegítimo no es reforma ni parcial es un nuevo Estado, un nuevo orden jurídico. Me parece un desastre escuchar entrevistas y nos digan que lo más importante es poner a Laureano. Los más de 100 artículos son un grave cambio. Han cercenado autonomía”, escribió Martínez en la red social X.

Señala que se trata de un “Golpe de Estado, ese que muchas veces leí no siéndolo. Abramos los ojos. Ha cambiado nuestro Estado y nuestra Constitución. Han cercenado la Autonomía de las Regiones Autónomas. Una afectación total”.

De igual forma, el abogado Eber Acevedo escribió que “¿Reforma parcial?; Esto es una nueva CN, y con ella, un nuevo Edo. Este cambio estructural, sin convocar al poder constituyente originario viola el principio de soberanía popular, único legitimado para refundar un Edo. Este proceso es ilegítimo e ilegal”.

También el abogado Yader Morazán dijo que con la nueva propuesta se está refundando una nueva "la nación" a través de lo que mal llamaron "reforma" constitucional, ya que cambian totalmente el espíritu jurídico y político de la Supra Norma y la forma en cómo estaba estructurado y "funcionando" el Estado, tal y como se conoce.

“La importancia de analizarlo desde el enfoque de un Auto Golpe de Estado que hacen a través de una reforma total, radica en lo necesario que se hace convocar a una Asamblea Constituyente según el mismo cuerpo legal, porque no se están haciendo modificaciones puntuales, sino reemplazando completamente los principios, derechos, deberes y garantías de los ciudadanos frente al Estado y la forma en cómo este va ha funcionar. Reflejando así cambios profundos o una reorientación significativa en la organización política y social del país”, explicó Morazán en la red social X.