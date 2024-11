Régimen intensifica censos en casas desocupadas, alertan de confiscaciones en Nicaragua

Equipo de Periodistas

Noviembre 21, 2024

El régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó los censos en viviendas desocupadas en Nicaragua, lo cual genera temor entre propietarios en el exilio. Según fuentes anónimas, brigadas vinculadas al partido sandinista visitan repetidamente algunas casas, alegando verificar si están habitadas o si cuentan con nuevos residentes.

“Han venido tres veces a censar mi casa. Preguntan si está sola, si somos los mismos o hay gente nueva. Pero noto que solo vienen directo aquí, no pasan por otras casas”, relató un ciudadano.

Señala que los sandinistas de su barrio llegaron nuevamente a censar su casa, “yo le pregunté, por qué si ya pasaron censando, me respondió que andan viendo que las casas no estén solas o que haya otra gente que no sean los dueños”.

Foco en casas deshabitadas

Ivania Álvarez, de la organización Urnas Abiertas, explicó que en la primera fase del Censo Nacional de Población y Vivienda, liderada por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), se visitaron hogares de todo el país. Sin embargo, esta nueva etapa es realizada por los CPC o Consejo del Poder Ciudadano, quienes se enfocan exclusivamente en viviendas deshabitadas.

“Se indaga quién es el dueño, dónde está y si alguien cuida la casa”, detalló.

Añadió que “Las nuevas visitas solo corresponden a casas donde no estaba con claridad, si la persona, si la dueña de esa casa estaba en el domicilio o si estaba haciendo rentada o si estaba abandonada o si estaba sola o qué estatus tienen estas casas desocupadas”.

Alertan confiscación de propiedades

Casos recientes sugieren que la PGR ofrece a los inquilinos la posibilidad de comprar las viviendas desocupadas bajo términos irregulares, quedándose con el pago en favor del Estado.

“Un dato importante, en este segundo censo llegan los CPC, visitas única y exclusivamente a casas que fueron reportadas como deshabitadas aquí se hizo indagaciones de ¿quién era el dueño, dónde está el dueño? Si alguien llega a darle una vuelta a la casa, etcétera”, dijo Álvarez.

Explicó que conoció un caso donde a la propietaria de una vivienda le exigieron presentarse personalmente para regularizar la situación de su vivienda, algo imposible para quienes están en el exilio.

“Algunas personas empezaron a reportar que la PGR estaba tomando posesión de estas casas, a los dueños de las propiedades les obligan a presentarse de manera personal al registro y los que no pueden porque están fuera del país, han mandado a sus delegados, familiares y abogados etcétera, pero no han dado respuesta”.

En Estelí, otro denunciante indicó que “la casa del otro lado está sola, y han venido como cuatro veces a preguntar por ella. Llegan primero personas de civil, luego funcionarios de la alcaldía, e incluso camionetas Hilux”.

Estima que en esa zona unas 60 viviendas deshabitadas, cuyos propietarios están en el extranjero, podrían estar en riesgo. Esta situación ha generado incertidumbre entre quienes alquilaron sus propiedades antes de salir del país.

El temor de perder sus bienes ha desalentado incluso a quienes buscan invertir en la construcción de viviendas. “¿De qué sirve construir si luego te la quitan?”, expresó un afectado.