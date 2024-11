Martinelli decepcionado tras 280 días en la embajada de Nicaragua

El expresidente Ricardo Martinelli asegura que sin la compañía de su mascota Bruno no hubiera podido soportar estar nueve meses asilado en la embajada nicaragüense en Panamá

Noviembre 22, 2024 04:30 PM

El expresidente Ricardo Martinelli, quien esta semana cumplió 280 días asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá, pidió justicia y expresó su decepción ante su situación actual. Martinelli, que insiste en ser víctima de una persecución política injusta, compartió sus sentimientos en una publicación en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

“Hoy, feliz pero decepcionado, pues después de 281 días me siento en un carro dentro del garaje de la Embajada de la hermana República de Nicaragua, donde fui forzado a pedir asilo político y alejarme de mi vida comercial, personal y política”, escribió el exmandatario.

El exgobernante sostiene que el proceso en su contra ha sido "dilatado e inmoral" y acusa a las autoridades de violar sus derechos. "He sido objeto de una injusta e ilegal persecución política con un caso fabricado, donde me violaron todos mis derechos al tener un sistema judicial que aún hoy dilata que se me haga justicia", afirmó.

En su mensaje, Martinelli destacó la compañía de su perro, Bruno, como un apoyo emocional fundamental durante su reclusión en la embajada. “Esto es a todas luces inmoral e ilegal lo que me han hecho. Sin la ayuda de mi compañero asilado Bruno, no sé cómo lo hubiera soportado”, agregó.

Agradeciendo a Nicaragua, Martinelli instó a la Corte Suprema de Justicia de Panamá a resolver su caso con celeridad: “Doy mil gracias a mis hermanos y anfitriones nicaragüenses y pido respetuosamente a la Honorable Corte Suprema de Justicia (de Panamá), que se me haga precisamente justicia”.

Finalmente, el exmandatario advirtió sobre las consecuencias de la falta de justicia para el país: “La justicia tardía no es justicia. Sin justicia no habrá inversión necesaria para crear empleos y recaudar impuestos que beneficien a los panameños. ¿Si no hay justicia para mí, por qué la habrá para ti?”.

Martinelli permanece asilado en la embajada desde febrero pasado, tras ser condenado a 10 años y seis meses de prisión en Panamá.