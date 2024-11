José Mujica condena el autoritarismo en Nicaragua y Venezuela

Lo de Nicaragua no tiene sentido”, afirmó Mujica. “Es increíble en lo que terminó la revolución sandinista, que era un sueño contra Somoza. Ahora es un monstruo”, criticó

Equipo de Periodistas

Noviembre 29, 2024 12:52 PM

El expresidente de Uruguay, José Mujica, emitió duras críticas hacia diversos líderes y gobiernos de América Latina, enfocándose especialmente en regímenes con tendencias autoritarias, como los de Venezuela y Nicaragua. En una entrevista con la AFP, Mujica expresó su rechazo categórico a cualquier forma de gobierno que comprometa la democracia y los derechos humanos, reafirmando su defensa de una izquierda que priorice la libertad, el diálogo y el respeto institucional.

Mujica, conocido por su estilo austero y su trayectoria como exguerrillero, lamentó la deriva autoritaria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, señalando cómo el sueño revolucionario sandinista se desvirtuó con el tiempo. “Lo de Nicaragua no tiene sentido”, afirmó. “Es increíble en lo que terminó la revolución sandinista, que era un sueño contra Somoza. Ahora “es monstruoso”.

Critica régimen en Venezuela

El expresidente también criticó el autoritarismo en Venezuela, aunque subrayó que el cambio debe surgir desde el propio pueblo venezolano, sin intervenciones externas.

“Tengo íntima discrepancia con los regímenes autoritarios. Lo que no avalo es la intervención de afuera. Los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. Y, en todo caso, hay que ayudarlos, pero no meterse”, sostuvo.

En su análisis, también incluyó críticas a otros líderes de la región, como Evo Morales y Cristina Kirchner, resaltando las consecuencias negativas del personalismo y la falta de apego a las normas democráticas. Mujica enfatizó que el autoritarismo representa un retroceso histórico para América Latina. “Lo vivimos en el pasado, cuando Estados Unidos intervenía en todos lados. Pero ahora nosotros también hacemos desastres”, reflexionó.

Seguir leyendo: América y España felicitan a Orsi y la izquierda celebra vuelta de Frente Amplio a Uruguay

Por último, se refirió a Cuba, marcando una diferencia entre su sistema y otros regímenes autoritarios en la región. Aunque no comparte la idea de una dictadura del proletariado o un partido único, destacó la coherencia de la isla al mantener ese modelo durante décadas.

Aunque no está de acuerdo porque no da resultado, pero al menos la situación de Cuba para él está clara. “Lo que más me revienta (molesta) es cuando juegan a la democracia y luego hacen fraude. Eso es insoportable”, concluyó.

José Mujica, quien estuvo preso durante 14 años bajo la dictadura uruguaya (1973-1985), reiteró su compromiso con los valores democráticos, insistiendo en que el autoritarismo, venga de donde venga, debe ser rechazado con firmeza.