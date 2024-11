Honduras y El Salvador, los aleados de Ortega en Centroamérica

Equipo de Periodistas

Noviembre 30, 2024 01:53 PM

El periodista nicaragüense Arturo McFields, exdiplomático ahora exiliado, se refirió al revés que recibió al dictadura de Nicaragua, al no lograr instaurar en la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), a ninguno de sus operarios políticos sancionado. El último intento fue el excanciller Denis Moncada Colindres, a quien los estados miembros vetaron como candidato.

A través de su cuenta en X, McFields criticó que aunque los países miembros del SICA están claros de las pretensiones del régimen, el gobierno de Xiomara Castro sigue fiel en su apoyo a la dictadura de Nicaragua y todo apunta a que El Salvador también.

"Ojo al dato. Centroamérica le dice no a las aspiraciones del dictador de Nicaragua de tomar el control del Sistema de Integración Centroamericano.Los dos países que no se opusieron a Daniel Ortega fueron... El Salvador y Honduras. De Honduras no sorprende, es un narco estado y Xiomara Castro hace rato que perdió la brújula pero... El Salvador...?", escribió McFields.

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó en junio del año pasado una una resolución condenatoria contra la dictadura nicaragüense, en esa ocasión El Salvador también se abstuvo de votar a favor de dicha declaración. El Salvador ha dejado claro que no va a intervenir en los «asuntos internos» de Nicaragua, obviando las graves violaciones de derechos humanos que sufre la ciudadanía.

Por su parte, la presidente de Honduras Xiomara Castro, ha sido abiertamente aleada de Ortega, pero que ostente la presidencia del SICA, no determina beneficio alguno al régimen.

El Espacio de Diálogo y Confluencia entre Actores Nicaragüenses, subrayó en un comunicado que la elección del Secretario General debe basarse en principios fundamentales como la "Democracia, Paz, Libertad y Desarrollo," y no en intereses particulares o vínculos políticos.

El Espacio de Diálogo y Confluencia invitó a la ciudadanía centroamericana a sumarse al pronunciamiento en defensa de los derechos y la seguridad de la región, destacando que "el SICA nos pertenece" y que la elección del Secretario General debe tomar en cuenta los valores democráticos que fundamentan la constitución del SICA, tal como lo establece el Protocolo de Tegucigalpa.