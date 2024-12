Dora María Téllez: “La nueva Constitución es para blindar a Murillo”, actúan por miedo y aislamiento

Equipo de Periodistas

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó el pasado 22 de noviembre una reforma constitucional descrita por la exguerrillera y exiliada Dora María Téllez como una "nueva Constitución", diseñada para consolidar el poder total en manos de Murillo y facilitar la sucesión presidencial dentro del régimen. Según Téllez, esta maniobra refleja el temor del régimen ante el creciente repudio popular y su aislamiento internacional.

"Más que Constitución es una Ley para la familia Ortega Murillo y parte de lo que aprobaron ahí es que Daniel Ortega tiene menos poder, Rosario Murillo sube a ser copresidenta con todo el poder y pues ya se va despejando la sucesión presidencial porque algo está pasando dentro de El Carmen y algo está pasando porque han estado apuradísimos. Aprueban esa masiva reforma constitucional donde Rosario Murillo, asume el poder completo total y Ortega pasa a segundo plano", expresó Téllez en un video publicado en su canal oficial en YouTube.

Sucesión presidencial con mínimos problemas

Enfatiza que la reforma otorga a Rosario Murillo atribuciones plenas y deja a Ortega en un rol secundario. Además, ordenaron modificaron leyes claves, como la de los militares, ampliando periodos y reforzando la influencia del régimen sobre las instituciones estatales.

"Este es un régimen, que tiene enorme temor porque ¿para qué quieren una reforma constitucional? donde barren con los derechos de los nicaragüenses, liquidan el sistema institucional nicaragüense, acaban con la independencia judicial, le dan todo el poder a Rosario Murillo escrito en todas las leyes (…) Se preparan para una sucesión presidencial en la cual Rosario Murillo tenga el mínimo de problemas posibles y comienzan a capturar y a secuestrar gente" opinó.

Señala que las reformas constitucionales no abordan los problemas económicos que enfrenta la población, lo que, según Téllez, evidencia el desinterés del régimen por las condiciones de vida de los nicaragüenses.

"Quisieron vender que esa reforma constitucional resolvía los grandes problemas económicos del pueblo nicaragüense. No le subieron el salario a nadie, a nadie le subieron el salario, no crearon un solo trabajo más, una sola fuente de trabajo más, un solo empleo más, no está creado con ese mamotreto, siguen despidiendo gente en las universidades, despidiendo gente en el Estado y va a haber más despidos, una vez que ese mamotreto se termine de aprobar en enero ¿mejoró el costo de la vida?, no se pusieron más baratos los frijoles, no, es más barato el arroz, no, ¿está más barata la vida para los nicaragüenses?", cuestionó.

Campaña represiva

Téllez señaló que paralelo a la reforma, la represión se intensificó con más de 40 personas detenidas arbitrariamente, entre ellas abogados, médicos y periodistas. Entre los secuestrados se encuentran el abogado Julio Quintana Carvajal, el médico Arnoldo Toruño y el periodista Leo Cárcamo, todos de León. Asimismo, continúan las deportaciones de líderes religiosos, como el padre Floriano Vargas y Monseñor Carlos Herrera.

"A partir del 22 de noviembre hay más de 40 personas que han sido secuestradas que están sin abogados, sin ver a la familia, sin información de la familia, la familia no tiene ninguna información de sus presos, deportaron al padre Floriano Vargas de origen misquito, era el párroco de Nueva Guinea, lo agarraron y lo pusieron fuera del país porque siguen desarticulando las diócesis de la Iglesia Católica", expresó.

Agregó que "Todo eso pareciera innecesario, es un régimen que tiene control de la Policía, control del Ejército, que tiene un Estado de terror sobre Nicaragua que tiene asedio a las personas porque andan asediando a las familias de los secuestrados, pero eso es parte de sus miedos, tienen secuestrada la gente y llegan a asediar a la familia, sus miedos se aumentan".

Sobre la Iglesia Católica, blanco recurrente de ataques, Téllez dijo que el respaldo del Papa Francisco en una carta pastoral que condena la persecución contra sacerdotes y religiosos en Nicaragua es un mensaje claro a Ortega-Murillo.

"Una Carta Pastoral muy fuerte con unos mensajes ahí bastante claros para el que pueda leer esos mensajes y el régimen del Ortega Murillo los lee. El mensaje del Papa está alineado con su iglesia y que además condena básicamente la persecución de la Iglesia Católica; que dicho sea de paso hay un rumor fuerte de que van a despedir a todas las religiosas del país de aquí al 31 de diciembre. No se sabe si será cierto o no", manifestó.

Pese al control Ortega-Murillo sobre el aparato estatal, Téllez considera que operan bajo el temor constante a la resistencia ciudadana y la presión internacional.

"¿Por qué necesitan hacer todo eso? porque tienen miedo, porque conocen el repudio del pueblo nicaragüense, conocen la condición de aislamiento que tienen a nivel internacional y que está empeorando ese nivel de aislamiento?.

Añadió "¿Por qué? por qué los Ortega Murillo quieren controlar absolutamente todo lo que se mueva, quieren todo el silencio, porque le tienen terror a las palabras, le tienen terror a los pensamientos, le tienen terror al pueblo nicaragüense".

Carta al Niño Dios

Dice que esta Navidad cada nicaragüense va a pedir al Niño Dios que este régimen termine lo más pronto posible "esa carta el Niño Dios son nuestras energías en nuestro pensamiento y son nuestras luchas para salir del reino de los Ortega Murillo que tiene a Nicaragua atenaza que tiene a Nicaragua en la peor de las condiciones".

Recordó que el preso político Julio Quintana Carvajal fue prisionero en la dictadura somocista y que este hecho se repite ahora con Ortega Murillo. "Quintana es un abogado, fue prisionero de la dictadura somocista y ahora es prisionero a la dictadura Ortega Murillo y junto a Quintana también está el doctor Arnoldo Toruño con más de 80 años, fue mi profesor en la Escuela de Medicina, un médico distinguimos, fue un dirigente sindical de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León y es una persona muy querida ahí lo tienen secuestrado".

Opina que el régimen le tiene miedo a un médico anciano, miedo a un periodista, miedo a un obispo, miedo a un sacerdote, miedo a un abogado "el régimen tiene la mayor cantidad de terror que ha tenido nunca y no lo va a resolver porque el pueblo nicaragüense va a seguir aterrorizando a ese régimen, mientras nos mantengamos en resistencia, mientras nos mantengamos poniendo el dedo sobre la llaga y mientras no agachemos la cabeza frente a la dictadura de los Ortega y Murillo, recuerden las presas y presos políticos dependen de que nosotros lo saquemos de las cárceles".