Ortega-Murillo intentan congraciarse con EEUU con reforma migratoria que castiga migración irregular

Equipo de Periodistas

Diciembre 04, 2024 12:55 PM

La defensora y opositora Haydée Castillo, desterrada y desnacionalizada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, considera que estos buscan congraciarse con la administración republicana encabezada por Donald Trump; tras la entrada en vigencia de la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley General de Migración y Extranjería, la cual penaliza el ingreso y la salida irregular del país.

Castillo señala que Ortega busca congraciarse con la administración republicana enviando señales de cooperación en temas como el control migratorio y la seguridad fronteriza, áreas históricamente promovidas por el régimen como logros de estabilidad.

"El gobierno de Donald Trump tiene a la vista el tema migratorio. Nicaragua históricamente ha sido un país que ha relucido en el concierto internacional antes de 2018 como uno de los países más seguros, con un muro de contención a la migración irregular y en los temas supuestamente de seguridad, pero después de 2018 ha quedado en evidencia, toda la barbarie que ha hecho esta dictadura", expresó Castillo.

Según Castillo, Ortega percibe que las sanciones internacionales lo han acorralado, y ve en Estados Unidos su principal interlocutor, especialmente bajo la presión de figuras republicanas críticas de su régimen, como Carlos Trujillo, quien podría jugar un rol clave en la política exterior estadounidense.

"Ellos siempre buscan como interlocutor al gobierno de Estados Unidos, entonces yo creo que esta es una manera de mandar un mensaje subliminal diciéndole al gobierno de Donald Trump, por favor, trátennos bien, miren que nosotros estamos estableciendo políticas de control migratorio después de que han quedado en evidencia con semejante corrupción y todo el uso del dolor de los migrantes como un mecanismo pues de negocio", sostiene.

Sin embargo, Castillo considera que esta estrategia difícilmente engañará a Washington. "Están preparándose de diversas maneras mandando mensajes uno porque las sanciones los tienen acorralados; (...) entonces lo que quiere es mandar un mensaje a la presidencia de Trump de que ellos son un país aliado de Estados Unidos y que está protegiendo la frontera, la migración irregular todo lo demás para congraciarse, pero yo creo que Estados Unidos tiene claro, de quién se trata este régimen y no es así nomás que me van a comprar, pues esta esta retórica".

Nunca podrán controlar las fronteras

Mientras la migración irregular entre Costa Rica y Nicaragua continuan, la defensora de derechos humanos subraya que la dictadura utiliza la retórica de control social y migratorio como un intento de justificar su autoritarismo, mientras sigue reprimiendo al pueblo nicaragüense.

"Este régimen juega mucho con el tema de la profilaxis, Ortega-Murillo mandan mensajes de cosas que le son imposibles controlar, porque nuestra frontera es tan extensa y tenemos un pueblo tan solidario con un tejido de resistencia tan fuerte que hay una protección comunitaria para el ejercicio del derecho a la movilización de los ciudadanos nicaragüenses por su propio territorio, que es un derecho humano que está en la Constitución de la República".

Castillo resalta que, aunque Ortega pretende proyectar una imagen de control total, en la práctica no puede dominar completamente al pueblo nicaragüense, que sigue resistiendo de forma solidaria y organizada. Advierte, sin embargo, que es crucial no caer en la inmovilidad frente al régimen y continuar defendiendo derechos como el libre tránsito y la resistencia pacífica.

"Mandan estos mensajes subliminales como queriéndole decir al pueblo Nicaragua que ellos tienen un control social exhaustivo para que haya un autocontrol, una autocensura por parte del pueblo de Nicaragua y decir ay mamita. Ahora tienen control de todita la frontera cosa que es imposible, así como han vendido la idea de que pueden controlar las comunicaciones y todo (...) en realidad el régimen no tiene control".

Agrega que "Lo que nos queda es no caer en la inmovilidad total, porque ellos no pueden tener ese control, en primer lugar; en segundo lugar tomar todas las medidas de precaución para evitar estarle dando dinero al régimen y caer en sus garras, verdad, el pueblo de Nicaragua es inteligente y hay un tejido social comunitario de protección colectiva que es lo que no le ha permitido al régimen evitar la resistencia del pueblo de Nicaragua".