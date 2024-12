Equipo de Periodistas

Diciembre 05, 2024 07:54 PM

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dirigió este miércoles a Daniel Ortega, llamándolo “dictador” y reafirmando el compromiso histórico de Colombia en la lucha por la libertad de Nicaragua durante la dictadura de Anastasio Somoza y ahora contra la de Ortega.

En su intervención, Petro recordó que colombianos, incluidos miembros del M-19, lucharon con el Frente Sandinista de Liberación Nacional para derrocar al régimen somocista.

“Ortega fue revolucionario como yo. Hombres y mujeres de Colombia fueron a pelear como rebeldes en el ejército sandinista y murieron algunos allá. Estuvieron hombro a hombro con los nicaragüenses, luchando contra el dictador”, afirmó el presidente colombiano, quien destacó que, aunque no fue el Ejército de Colombia quien apoyó la lucha sandinista, varios colombianos fueron parte de ese proceso revolucionario.

Añadió “y lo derrotaron (a Somoza) y fueron hombres y mujeres del M-19 , no fue el Ejército de Colombia, en ese entonces el gobernante de Colombia quería a Somoza y no la libertad de Nicaragua y por eso tenemos la autoridad moral de decirle a Ortega: Aquí no entras”, dijo Petro, haciendo referencia al conflicto limítrofe, cuando la Corte Internacional de Justicia, falló que Nicaragua no tenía derecho a una plataforma continental extendida dentro de las 200 millas náuticas de San Andrés.

Gustavo Petro se refirió a la mutación de Ortega, de libertador a dictador. “No entras (a Colombia) porque no vas a ser un revolucionario más, de los muchos que ha habido y algunos colombianos, que se pasan al otro bando y de libertador se convierte en dictador. Por eso no entras…entras como hermano, no como conquistador”, dijo el Presidente Colombiano.

Relaciones tensas

Las relaciones entre Colombia y Nicaragua son tensas. En la reciente XI Cumbre extraordinaria del ALBA-TCP, Ortega llamó a Petro “arrastrado”, por sugerir que buscar una solución negociada a la crisis política en Venezuela, generada por el fraude electoral de Nicolás Maduro.

Petro, a su vez, respondió a Ortega, acusándolo de arrastrar los derechos humanos del pueblo nicaragüense “Al menos no arrastro los derechos humanos del pueblo, de mi país y menos los de mis compañeros de armas y de lucha contra las dictaduras”, dijo a Ortega, quien internacionalmente es conocido por reprimir al pueblo nicaragüense, incluyendo la disidencia sandinista.

Analistas apuntan a que Daniel Ortega está cada vez más aislado y apartado entre líderes de izquierda. Igual le ocurrió con el presidente Lula da Silva, presidente de Brasil, quien también ha cuestionado al dictador nicaragüense.