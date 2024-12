Caída del tirano en Siria deja lecciones a Nicaragua: las dictaduras no son eternas

Equipo de Periodistas

Diciembre 08, 2024 01:56 PM

Opositores y analistas políticos de Nicaragua, todos desterrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, opinaron sobre la caída de la dictadura familiar de Bashar Al-Assad en Siria, lo que debe dar la certeza a los nicaragüenses de que todas las dictaduras caen.

Tras semanas de protestas y enfrentamientos, el régimen sirio fue derrocado, el dictador Bashar Al-Assad huyó por aire y el país apenas despierta, reconociéndose como un pueblo en libertad, con todos los retos que plantea una revolución.

Desde su destierro, los opositores Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, el analista político Eliseo Núñez y el exdiplomático y periodista Arturo McFields reaccionaron sobre la relevancia de este hecho político internacional para Nicaragua.

Félix Maradiaga, líder opositor, excarcelado y desterrado, destacó la importancia de la caída de Al-Assad para los nicaragüenses. "Este colapso nos recuerda que las dictaduras, por muy fuertes que parezcan, son vulnerables y terminan cayendo", comentó.

El también presidente de la Fundación Libertad dijo que la comunidad internacional también debe facilitar un diálogo que permita la formación de un gobierno de transición inclusivo. "Esto es esencial no solo para Siria, sino para la seguridad de toda la región. El pueblo sirio ha soportado más de una década de guerra. Ahora más que nunca merece una oportunidad real para construir un futuro de paz y democracia", sostuvo Maradiaga.

Por su parte, Juan Sebastián Chamorro, otro líder opositor, señaló que la caída de Al-Assad es un golpe directo para los dos principales aliados de Ortega: Rusia e Irán. "Este es un claro mensaje para los dictadores como Ortega y Murillo, ya que este colapso es una derrota para Rusia, que se ha visto obligada a concentrar su poder en Ucrania, y para Irán, que está lidiando con una crisis interna debido a sus fallidas alianzas con grupos como Hezbollah y Hamás", aseguró Chamorro.

Añadió que "Rusia tuvo que dejar a su suerte a Al-Assad porque tiene una guerra que no está ganando en Ucrania y esa presión militar le hizo quitar atención al conflicto sirio. En segundo lugar, Irán está debilitado; sus alianzas con tanto Hezbollah como Hamás están duramente golpeadas por la ofensiva que ha hecho Israel", subrayó Chamorro.

Chamorro también reflexionó sobre cómo la caída de un dictador como Al-Assad podría tener un impacto en la región para la dictadura de Ortega y Murillo, pues los regímenes autoritarios que dependen de potencias externas como Rusia e Irán son frágiles.

Según Eliseo Núñez, exdiputado y analista político, una de las principales lecciones que deja la caída de Al-Assad es que los regímenes autoritarios, aunque se sostengan mediante la represión, requieren un apoyo social mínimo que el régimen sirio nunca tuvo.

"La diferencia es obvia: en Siria había un movimiento armado, en Nicaragua no hay un movimiento armado, lo cual pone a Ortega en una situación diferente, porque él (Ortega) tiene un aparato de represión sin oposición armada al otro lado. Sin embargo, el factor del apoyo social es un factor que pesa a lo largo de los años, y Ortega tiene que estar claro de que lo único que lo sostiene en el poder a estas alturas es la represión", advirtió Núñez.

El exdiputado hizo énfasis en la importancia de un movimiento cívico en Nicaragua que logre organizarse y convocar un cambio pacífico, evitando que la situación escale hacia una guerra civil. "Cualquier movimiento, por muy pequeño que sea, los vuelve altamente vulnerables. Debemos tomar lecciones de qué podemos hacer desde el planteamiento cívico porque en Nicaragua no hay un planteamiento armado, no hay una guerra civil y esperamos que no exista eso en el futuro", concluyó Núñez.

Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA, también se pronunció sobre el impacto de la caída de Al-Assad para el futuro de Nicaragua. McFields comparó el modelo de dictadura familiar de Al-Assad con el de Ortega y Murillo, señalando que aunque una dictadura permanezca décadas en el poder, siempre podrá ser derrocada.

"Las dictaduras familiares no son eternas, señores, pueden ser violentas, pueden ser sangrientas, pueden llevar 54 años en el poder, pero no son eternas. El pueblo llega un momento en que dice basta y las dictaduras caen, no importa si son apoyadas por Irán o Rusia, el pueblo dice basta", afirmó McFields.

McFields hizo una reflexión sobre el legado de Al-Assad, cuyo régimen pasó de ser liderado por un veterano general a ser heredado por su hijo Bashar, un oftalmólogo que inicialmente era visto como un reformista, pero resultó más asesino que el anterior.

"El antiguo general mató a como 8 mil personas, pero el oftalmólogo (Bashar Al-Assad) mató a un millón de personas y atacó a su propia población con gases y con armas, una brutalidad nunca antes vista. Llegó un momento en que la comunidad internacional se cansó y dejó que Bashar Al-Assad hiciera lo que quisiera", reflexionó McFields.

El exdiplomático apuntó que ahora existe el otro riesgo de si los rebeldes tendrán el apoyo internacional: "¿La comunidad internacional va a apoyar para tener un gobierno democrático, o va a volverse Siria un estado fallido como Afganistán? ¿Qué va a pasar? No solamente es la victoria que han logrado, sino cómo administrarla", se preguntó McFields.

Las reacciones de los opositores y exdiplomáticos nicaragüenses frente a la caída del régimen de Bashar Al-Assad resuenan como un mensaje de esperanza para el pueblo de Nicaragua. Aunque las circunstancias en cada país son distintas, todos coincidieron en que no hay dictaduras eternas.