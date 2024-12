Daniel Ortega con severo deterioro físico y cognitivo

Equipo de Periodistas

El dictador Daniel Ortega visitó canal 4, el medio oficialista propiedad de la familia dictatorial, lo que generó diversas interpretaciones y análisis. El sociólogo Óscar René Vargas señala que esta aparición tiene un trasfondo personal, al estar vinculada al hijo de Ortega, director del medio. Las fotografías compartidas por trabajadores del medio muestran a un Ortega más avejentado y enfermo.

"Daniel está deteriorado físicamente. Es normal de que una persona que padezca enfermedades crónicas tenga esa situación".

Al mismo tiempo, asegura que la visita está vinculada a Carlos Enrique Ortega Murillo, conocido como "Tino”, quien es el tercer hijo de Murillo que Ortega adoptó. "Tino" es el único hijo de la pareja sin exposición pública ni gran responsabilidad en el régimen, maneja el area técnica del oficialista Canal 4 y las transmisiones de los campeonatos de béisbol locales.

"Hay que recordar que un hijo de él también es el director del canal 4, el famoso Tino que nadie lo conoce porque nunca aparece en las fotos, me imagino que fue a visitarlo o algo por el estilo porque cuando se toman la foto de familia Tino no aparece nunca en esas fotos, como que no participa en el núcleo familiar interno y a lo mejor fue a visitar a su hijo", opinó el sociólogo.

Vargas descartó que la reciente caída de Bashar al-Assad en Siria haya motivado la aparición de Ortega y señaló que el régimen busca proyectar normalidad en medio de un proceso de descomposición interna.

"Yo creo que más bien algo tiene que ver con la cuestión de su hijo, pues no creo que sea el mejor mensaje por la caída de Siria no lo veo tan así".

Agrega que "Las purgas internas al interior del país, es decir todos los errores tienen como una consecuencia evidente de que el proceso de implosión en Nicaragua continúa y yo creo que esa es la situación, entonces ante eso Ortega quiere aparecer como una cuestión normal, pero no tanto por lo de Siria sino porque se está descomponiendo ellos mismos, lo más preocupante para ellos es el proceso de descomposición que están viviendo por sus propios errores y ese proceso no lo van a poder detener". Ortega en la visita al medio oficialista canal 4.

Valoración médica de la condición de Ortega

Por su parte, un médico bajo anonimato señaló que Ortega muestra signos evidentes de deterioro físico y cognitivo. “Hay pérdida de peso, retención de líquidos en el rostro y problemas neurológicos que afectan su memoria y movilidad”, indicó el médico, añadiendo que el dictador necesita asistencia para caminar y presenta un deterioro acelerado en el último año.

"Definitivamente Daniel Ortega ya se nota muy deteriorado, hay algunos signos de la enfermedad que le está afectando posiblemente el uso de algunos medicamentos que le están causando retención de líquido a nivel de la cara, se ve la pérdida de peso, no hay desnutrición, pero si hay una pérdida de peso progresivo, problemas para caminar problemas del tipo neurológico que tienen que ver con la con la rapidez de respuesta, o sea, su memoria ya no le funciona adecuadamente. Eso es parte del deterioro cognitivo que él tiene", dijo. Ortega en la visita al medio oficialista canal 4.

A pesar de que Murillo asiste a Ortega durante sus discursos políticos se observa un deterioro acelerado "él sale con muchos disparates, es parte de su deterioro cognitivo, no te podría decir exactamente qué tipo de problemas médicos tiene porque eso solo se sabe en círculos médicos muy cerrados donde están coaccionados para no hablar sobre su problema, pero si hay un franco deterioro tanto cognitivo, neurológico y de tipo orgánico. Se observa un deterioro rápido en el último año, creo que el fin de este señor será muy pronto, porque el deterioro es rápido", dijo el especialista.